Το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας δημοσίευσε βίντεο που αποτυπώνει το ρεσάλτο των γαλλικών δυνάμεων στο τάνκερ «Grinch», το οποίο ανήκει στον σκιώδη ρωσικό στόλο στη Μεσόγειο. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με στόχο την εξουδετέρωση πιθανών απειλών που σχετίζονται με τη ρωσική ναυτική παρουσία στην περιοχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Δυτική Μεσόγειο, κοντά στο Στενό του Γιβραλτάρ, μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου.

New footage published by the French Navy from yesterday’s interception, boarding, and seizure of the stateless sanctioned crude oil tanker, M/T GRINCH – part of Russia’s Shadow Fleet – in the Western Mediterranean near the Strait of Gibraltar between Spain and Morocco. pic.twitter.com/hCL7U0csuR January 23, 2026

Ο Εμανουέλ Μακρόν ήταν αυτός που γνωστοποίησε χθες την κατάσχεση του πετρελαιοφόρου, λέγοντας πως «υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις και είναι ύποπτο ότι φέρει ψεύτικη σημαία».

Στην επιχείρηση συμμετείχαν και συμμαχικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ οι γαλλικές ναυτιλιακές αρχές δήλωσαν ότι η έρευνα που έγινε για το πλοίο «επιβεβαίωσε τις αμφιβολίες ως προς τη νομιμότητα της σημαίας».

Η ρωσική πρεσβεία στο Παρίσι δήλωσε ότι δεν είχε ενημερωθεί για την κατάσχεση.

Το Grinch ταξίδευε από το αρκτικό λιμάνι του Μούρμανσκ στη βόρεια Ρωσία όταν ακινητοποιήθηκε, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές. Το πλοίο έφερε σημαία των Κομορών, σύμφωνα με τους ιστότοπους παρακολούθησης πλοίων marinetraffic και vesselfinder.

protothema.gr