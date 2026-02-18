Δικαστήριο στην Ινδία επέβαλε χθες την θανατική ποινή σε τρεις άνδρες που κρίθηκαν ένοχοι για τον ομαδικό βιασμό δύο γυναικών και τη δολοφονία ενός 26χρονου άνδρα, έπειτα από επίθεση σε πενταμελή ομάδα που παρατηρούσε τα αστέρια κοντά στον αρχαιολογικό χώρο του Χάμπι, μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στο κρατίδιο Καρνατάκα.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η επίθεση σημειώθηκε τον Μάρτιο του περασμένου έτους σε χωριό της νότιας Ινδίας, όταν οι τρεις δράστες επιτέθηκαν σε ομάδα πέντε ατόμων που βρίσκονταν στην περιοχή για παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού. Η παρέα αποτελούνταν από δύο Ινδούς υπηκόους από τα κρατίδια Μαχαράστρα και Οντίσα, μία Αμερικανίδα τουρίστρια, μία Ισραηλινή τουρίστρια και μία κάτοικο της περιοχής Κοπαλ, η οποία φιλοξενούσε τους τουρίστες.

Βίασαν τις δύο γυναίκες

Το περιστατικό σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Χάμπι, δημοφιλή προορισμό γνωστό για τους βραχώδεις λόφους και τα εκτεταμένα ερείπια ναών. Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, οι τρεις άνδρες προσέγγισαν την ομάδα απαιτώντας χρήματα. Στη συνέχεια βίασαν την Ισραηλινή τουρίστρια και την οικοδέσποινα του καταλύματος, ενώ έσπρωξαν τους τρεις άνδρες της παρέας σε κανάλι.

Δύο από τους δράστες που καταδικάστηκαν

Δύο από τους άνδρες κατάφεραν να κολυμπήσουν και να σωθούν, ωστόσο ο 26χρονος από την Οντίσα, Μπίμπας Ναϊάκ (Bhibas Nayak), πνίγηκε.

Μάλιστα, σύμφωνα με τους οικείους του ο Ναϊάκ πέθανε στην προσπάθειά του να προστατέψει τα υπόλοιπα μέλη του γκρουπ.

O δολοφονημένος άνδρας



Τη Δευτέρα, δικαστής περιφερειακού δικαστηρίου επέβαλε στους τρεις καταδικασθέντες τη θανατική ποινή για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, καθώς και ποινές κάθειρξης για άλλα αδικήματα, μεταξύ των οποίων και ο βιασμός. Σύμφωνα με το δίκτυο NDTV, οι καταδικασθέντες ταυτοποιήθηκαν ως Μάλλες, γνωστός και ως Χαντιμάλα (Mallesh alias Handimalla), Σάι και Σαρανάπα

Το σημείο όπου έγινε η επίθεση

«Με χτυπούσαν και με βίαζαν»

Το έγκλημά τους εντάσσεται στα πλέον σπάνια φέρεται να δήλωσε ο τοπικός δικαστής, όπως μετέδωσε το δίκτυο. Η ποινή θα πρέπει να επικυρωθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο του κρατιδίου Καρνατάκα και μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο έφεσης.

Η Ινδή γυναίκα που δέχθηκε την επίθεση είχε δηλώσει τότε σε ινδικά μέσα ενημέρωσης: «Αιμορραγούσα έντονα. Δύο από τους δράστες με άρπαξαν και με έσυραν στην άκρη του καναλιού. Ένας από αυτούς με έπνιγε και μου έβγαλε τα ρούχα. Ο ένας μετά τον άλλον με χτυπούσαν και με βίαζαν». Ανέφερε επίσης ότι η Ισραηλινή γυναίκα απομακρύνθηκε από έναν από τους άνδρες, πριν εκείνος τη βιάσει. «Όταν φωνάζαμε και κλαίγαμε, οι τρεις διέφυγαν με τη μοτοσικλέτα τους», πρόσθεσε.

H Ινδή που βιάστηκε από τους συμπατριώτες της

Η επίθεση προκάλεσε πανικό, με εκατοντάδες τρομοκρατημένους επισκέπτες που βρίσκονταν στον χώρο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στο βόρειο Καρνατάκα να εγκαταλείπουν την περιοχή.

Μάστιγα η βία κατά των γυναικών

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η υπόθεση ανέδειξε εκ νέου το χρόνιο πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών στην πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα επίσημα στοιχεία, το 2023 καταγράφηκαν 29.670 βιασμοί στην Ινδία.

Η Ινδία εφαρμόζει τη θανατική ποινή διά απαγχονισμού, αν και στην πράξη σπανίως εκτελείται. Οι τελευταίες εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2020, όταν τέσσερις άνδρες που είχαν καταδικαστεί για τον ομαδικό βιασμό και τη δολοφονία γυναίκας σε λεωφορείο στο Νέο Δελχί το 2012 απαγχονίστηκαν, σε μια υπόθεση που είχε προκαλέσει μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

