Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απείλησε την Πέμπτη (19/2) το Ιράν με μαζική απάντηση που δεν μπορεί να φανταστεί αν επιτεθεί στο Ισραήλ, στον απόηχο της νέας προειδοποίησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά της Τεχεράνης.

«Αν οι αγιατολάχ κάνουν το λάθος να μας επιτεθούν, θα αντιμετωπίσουν μια απάντηση που δεν μπορούν καν να φανταστούν», δήλωσε ο Νετανιάχου σε ομιλία του σε στρατιωτική τελετή.

Παράλληλα τόνισε την ανάγκη αφοπλισμού της Χαμάς πριν από οποιαδήποτε ανασυγκρότηση της Λωρίδας της Γάζας, καθώς το «Συμβούλιο Ειρήνης» πραγματοποιεί την εναρκτήρια συνεδρίασή του στην Ουάσινγκτον.

«Έχουμε συμφωνήσει με τον σύμμαχό μας, τις ΗΠΑ, ότι δεν θα υπάρξει καμία ανασυγκρότηση της Γάζας πριν από την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας», τόνισε ακόμη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, αποτύπωσε «τη θέση του Ισραήλ σχετικά με τις κατευθυντήριες αρχές για τυχόν συνομιλίες με το Ιράν».

Αναφορικά με τη Χαμάς τόνισε ότι η παλαιστινιακή οργάνωση θα αφοπλιστεί και ότι η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί. «Πολύ σύντομα, η Χαμάς θα αντιμετωπίσει ένα δίλημμα – να εγκαταλείψει τα όπλα της με τον εύκολο τρόπο ή να εγκαταλείψει τα όπλα της με τον δύσκολο τρόπο», σημείωσε ο Νετανιάχου.

«Δεν θα υπάρξει αποκατάσταση της Λωρίδας πριν από την αποστρατιωτικοποίηση της», κατέληξε.

