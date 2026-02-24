Σεισμική δόνηση 5,6 βαθμών καταγράφτηκε στον θαλάσσιο χώρο σε μικρή απόσταση από τις ακτές της βορειοανατολικής πόλης Γιλάν της Ταϊβάν.
🚨 BREAKING: 5.6-magnitude quake strikes northeastern Taiwan.— TVBS World Taiwan (@tvbsworldtaiwan) February 24, 2026
MRT systems temporarily halted trains for safety inspections. Yilan County reported the strongest tremors. No major damage has been reported so far.
Τον σεισμό, ανακοίνωσε η μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία της νήσου, πάντως δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε σοβαρές υλικές ζημιές ως αυτό το στάδιο.
A magnitude 5.6 earthquake struck off the coast of northeastern Taiwan at 12:37 p.m. Tuesday, according to the Central Weather Administration.https://t.co/SUIUdHoyQE— Focus Taiwan (CNA English News) (@Focus_Taiwan) February 24, 2026
Ο σεισμός ταρακούνησε κτίρια στην πρωτεύουσα Ταϊπέι. Έγινε σε εστιακό βάθος 66,8 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την υπηρεσία.
ΑΠΕ – ΜΠΕ