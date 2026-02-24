Σεισμική δόνηση 5,6 βαθμών καταγράφτηκε στον θαλάσσιο χώρο σε μικρή απόσταση από τις ακτές της βορειοανατολικής πόλης Γιλάν της Ταϊβάν.

Τον σεισμό, ανακοίνωσε η μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία της νήσου, πάντως δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε σοβαρές υλικές ζημιές ως αυτό το στάδιο.

Ο σεισμός ταρακούνησε κτίρια στην πρωτεύουσα Ταϊπέι. Έγινε σε εστιακό βάθος 66,8 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την υπηρεσία.

ΑΠΕ – ΜΠΕ