Για νέα στρατηγική ενεργειακή συμφωνία ύψους 500 δισ. δολαρίων μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ, κάνουν λόγο τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι στις σχετικές συζητήσεις περιλαμβάνεται ακόμη και το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων για τα F-35, με πιθανή ημερομηνία υπογραφής την 7η ή 8η Ιουλίου, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, στόχος είναι η Τουρκία να καταστεί ενεργειακός κόμβος της Ευρώπης, με κοινές έρευνες σε τουρκικά ύδατα, καθώς και σε Συρία και Λιβύη.

Όπως ανέφερε ο παρουσιαστής της Sozcu Εκρέμ Ατσικέλ:

«Mεγάλος ισχυρισμός, τώρα λένε πως θα έρθει η λύτρωσή μας απο τα χρήματα που θα έρθουν απο τις ΗΠΑ. Μιλάμε για μια συμφωνία 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ των ΗΠΑ και της Τουρκίας. Για αυτό λέμε “σε αγαπάμε ηγέτη μας Τραμπ”. Το σχέδιο το αποκαλούν “σχέδιο ενεργειακής στρατηγικής”. Aυτό το σχέδιο προβλέπει πετρέλαιο, φυσικό άεριο και εταιρική σχέση».

«Θα αρθούν οι κυρώσεις CAATSA μαζί και οι υπόλοιπες κυρώσεις. Οι κυρώσεις CAATSA εφαρμόζονται στους εχθρούς των ΗΠΑ, επειδή αγοράσαμε S-400. Xάσαμε και τα F-35 μαζί με τα χρήματά μας και τώρα περιμένουμε την υπογραφή του Τραμπ μήπως τα πάρουμε. Η υπογραφή αυτής της συμφωνίας ΗΠΑ-Toυρκίας λέγεται πως μπορεί να υπογραφεί στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις 7-8 Ιουλίου».

Milliyet: Η Τουρκία αυξάνει σε 56 τα μαχητικά Eurofighter που θα αποκτήσει, αρχικός στόχος ήταν τα 44

Την ίδια στιγμή, η τουρκική εφημερίδα Milliyet αποκαλύπτει σε δημοσίευμά της πως η Τουρκία αυξάνει σε 56 τα μαχητικά Eurofighter που θα αποκτήσει έως το 2032, ενώ αρχικός στόχος ήταν τα 44 μαχητικά.

Το Κατάρ θα δώσει 24 αντί 12 Eurofighter με ικανότητα εκτόξευσης πυραύλων Meteor, με τους Τούρκους πιλότους να εκπαιδεύονται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

skai.gr