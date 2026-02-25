Σε οριακό σημείο φαίνεται να βρίσκεται η ευρύτερη Μέση Ανατολή, με πρωτοφανή συγκέντρωση αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εν μέσω προειδοποιήσεων ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη.

Σε μια από τις πιο εντυπωσιακές στρατιωτικές συγκεντρώσεις των τελευταίων δεκαετιών, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο μιας αυξανόμενης έντασης με το Ιράν, προκαλώντας ανησυχία για μια σχεδόν αναπότρεπτη στρατιωτική σύγκρουση.

Ο μεγαλύτερος στρατός από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας The Times of Israel, τα αμερικανικά μαχητικά F-22 Stealth Raptor αναπτύχθηκαν σε βάση της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας στο νότιο Ισραήλ την Τρίτη, ενισχύοντας δραστικά τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή με στρατηγική πλέον ισχύ. Τα αεροσκάφη είχαν προηγουμένως σταθμεύσει στη βασιλική αεροπορική βάση Lakenheath στο Ηνωμένο Βασίλειο και απογειώθηκαν νωρίτερα την ίδια ημέρα. Συνολικά 12 F-22 κατευθύνθηκαν προς τη Μέση Ανατολή, αν και ένα επέστρεψε λόγω τεχνικού προβλήματος.

Η ανάπτυξη αυτών των αεροσκαφών σε ισραηλινές βάσεις, όχι για κοινές ασκήσεις αλλά για πιθανές επιχειρησιακές δραστηριότητες, είναι εξαιρετικά σπάνια και υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης, σύμφωνα με το ισραηλινό Μέσο. Το F-22, που ανήκει αποκλειστικά στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, θεωρείται το πιο προηγμένο μαχητικό αεροσκάφος στον κόσμο, σχεδιασμένο για ταχύτητα, ευελιξία και κυριαρχία σε αερομαχίες.

Παράλληλα με τα F-22, δεκάδες άλλα αμερικανικά μαχητικά, όπως F-35, F-15 και F-16, κατευθύνονται προς τη Μέση Ανατολή, συνοδευόμενα από αεροσκάφη ανεφοδιασμού και μεταφοράς φορτίου, καταγράφοντας μια μαζική κινητοποίηση που παρακολουθείται στενά από τη Military Air Tracking Alliance, μια ομάδα αναλυτών που παρακολουθούν ανοιχτές πηγές στρατιωτικών πτήσεων.

Οι στρατιωτικές κινήσεις δεν περιορίζονται μόνο σε αεροσκάφη. Σύμφωνα με αναφορές, το Πεντάγωνο έχει επίσης αναπτύξει στρατεύματα και εξοπλισμό στην περιοχή, δημιουργώντας τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αμερικανικής στρατιωτικής δύναμης στη Μέση Ανατολή από την εισβολή στο Ιράκ πάνω από δύο δεκαετίες πριν.

Εκτιμήσεις στο Ισραήλ για «αναπόφευκτη σύγκρουση»

Παρά την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων, οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται. Οι ΗΠΑ και το Ιράν αναμένεται να συναντηθούν ξανά στη Γενεύη την Πέμπτη για τον επόμενο γύρο συνομιλιών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκί έχει λάβει, σύμφωνα με πληροφορίες, το πράσινο φως για την υποβολή αντιπρότασης στις αμερικανικές απαιτήσεις.

Ωστόσο, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εμφανίζονται απαισιόδοξοι για οποιαδήποτε διπλωματική λύση. Ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε στο Channel 12 ότι μια πραγματική διπλωματική συμφωνία θα ήταν «η έκπληξη της χρονιάς», ενώ εκτιμάται πως η αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν θεωρείται πλέον «αναπόφευκτη».

First 3 of 12 F-22 Raptors departing RAF Lakenheath pic.twitter.com/qo7E0Ffu8O — Glenn (@TallGlenn85) February 24, 2026

Το μήνυμα του Τραμπ

Κατά την ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε τις «μυστικές λέξεις» που, όπως είπε, πρέπει να ακούσει η ηγεσία του Ιράν για να αποφευχθεί ένας ολοκληρωτικός πόλεμος. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η Τεχεράνη πρέπει να δεσμευτεί ότι ποτέ δεν θα επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικής βόμβας, σχολίασαν τα διεθνή ΜΜΕ.

Ο Τραμπ επισήμανε, επίσης, την καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν, τη βία του καθεστώτος και τη θανατηφόρα αντιμετώπιση των πολιτικών του αντιπάλων ως αποδεικτικά στοιχεία της βιαιότητας της Τεχεράνης. Αναφέρθηκε στις αμερικανικές επιθέσεις το προηγούμενο καλοκαίρι, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, κατέστρεψαν τις δυνατότητες εμπλουτισμού ουρανίου της Τεχεράνης κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου με το Ισραήλ.

«Βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις μαζί τους. Θέλουν να συνάψουν συμφωνία, αλλά δεν έχουμε ακούσει εκείνες τις μυστικές λέξεις: “Ποτέ δεν θα αποκτήσουμε πυρηνικά όπλα”», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι προτιμά να λύσει το πρόβλημα μέσω διπλωματίας, αλλά δεν θα επιτρέψει ποτέ στον μεγαλύτερο χορηγό της τρομοκρατίας στον κόσμο να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Παράλληλα, η διοίκηση Τραμπ φαίνεται να ζυγίζει προσεκτικά τη στρατιωτική επιλογή. Σύμφωνα με αναφορές, ο πρόεδρος διστάζει να εγκρίνει μια πλήρη επίθεση, καθώς το Πεντάγωνο δεν έχει δώσει εγγυήσεις για την επιτυχία μιας τέτοιας επιχείρησης. Σύμμαχοι στη Μέση Ανατολή, όπως η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, προτρέπουν για διπλωματική οδό, φοβούμενοι έναν περιφερειακό πόλεμο.

🇮🇷 The IRGC Ground Forces demonstrated a show of power with controlled fire drills, using weapon-range precision and modern multi-layered tactics. The large-scale exercise, centered at Madinah Headquarters, covered southern coasts and Iranian islands. pic.twitter.com/1RyCAKJOxw — Sprinter Press (@SprinterPress) February 24, 2026

Η Τεχεράνη αντιδρά και προετοιμάζεται

Η αντίδραση της ιρανικής κυβέρνησης ήταν άμεση. Το Ιράν απέρριψε τις αμερικανικές κατηγορίες για το πυραυλικό πρόγραμμα, χαρακτηρίζοντας τα σχόλια του Τραμπ «μεγάλα ψέματα». Εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί των ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα, τους βαλλιστικούς πυραύλους και τα θύματα των ταραχών του Ιανουαρίου είναι «μεγάλα ψέματα».

Η Τεχεράνη διαμηνύει πως δεν θα υποκύψει στις απαιτήσεις των ΗΠΑ, ενώ οι στρατιωτικές της δυνάμεις συνεχίζουν τις ασκήσεις και την ανάπτυξη πυραύλων. Η IRGC (Ισλαμική Επαναστατική Φρουρά) διεξάγει ασκήσεις στην ακτή του Ιράν, ενισχύοντας τη στρατιωτική ετοιμότητα σε περίπτωση επίθεσης.

Η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, και οι κινήσεις των ΗΠΑ παρακολουθούνται στενά από την Τεχεράνη.

