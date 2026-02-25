Τέσσερις άνδρες σκοτώθηκαν και έξι ακόμη τραυματίστηκαν όταν ταχύπλοο σκάφος με αμερικανική εγγραφή ενεπλάκη σε ένοπλο επεισόδιο με τις κουβανικές αρχές σε χωρικά ύδατα της Κούβας, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο νησάκι Κάγιο Φαλκόνες, στα ανοικτά της επαρχίας Βίγια Κλάρα, στη βόρεια ακτή της Κούβας. Το σκάφος, το οποίο ήταν εγγεγραμμένο στη Φλόριντα, εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης από τις κουβανικές αρχές.

According to the Cuban Ministry of the Interior (MININT), a fast boat originating in the U.S. was fired upon by Cuban Border Guard surface units after the individuals on the boat fired on them and injured a Cuban commander. As a result, 4 individuals on the vessel were reportedly… pic.twitter.com/xODCV57AH3 February 25, 2026

Όπως αναφέρεται, όταν σκάφος της κουβανικής ακτοφυλακής με πέντε μέλη της συνοριοφυλακής πλησίασε το ταχύπλοο για έλεγχο και ταυτοποίηση, οι επιβαίνοντες στο σκάφος άνοιξαν πυρ. Κατά την ανταλλαγή πυρών τραυματίστηκε ο επικεφαλής της κουβανικής περιπόλου.

Approximate location of the recent incident between a vessel originating in the U.S. and the Cuban Border Guard that saw 7 injured, including a Cuban commander, and 4 killed. pic.twitter.com/LnvaDMV90Q February 25, 2026

«Ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, τέσσερις από τους επιβαίνοντες στο αλλοδαπό σκάφος σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύθηκε μέσω της κουβανικής πρεσβείας στις ΗΠΑ στην πλατφόρμα Χ. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσηλευτικά ιδρύματα και τους παρασχέθηκε ιατρική περίθαλψη.

Note from the Ministry of the Interior:



On the morning of February 25, 2026, a violating speedboat was detected within Cuban territorial waters. The vessel, registered in Florida, United States, with registration number FL7726SH, approached up to 1 nautical mile northeast of the… pic.twitter.com/AEmwtAZ4lO February 25, 2026

Οι αρχές της Κούβας δεν έδωσαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία των επιβαινόντων ούτε διευκρίνισαν τον σκοπό της παρουσίας του σκάφους στην περιοχή, σημειώνοντας ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τη «διαλεύκανση» του περιστατικού.

Το BBC ανέφερε ότι έχει ζητήσει σχόλιο από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τον Λευκό Οίκο, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη αντίδραση.

Το επεισόδιο σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κούβας, την ώρα που η Αβάνα αντιμετωπίζει οξύτατη ενεργειακή κρίση, η οποία, σύμφωνα με τις κουβανικές αρχές, έχει επιδεινωθεί λόγω του αποκλεισμού αποστολών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα προς το νησί.

Στην ανακοίνωσή του, το κουβανικό υπουργείο Εσωτερικών τόνισε ότι «μπροστά στις τρέχουσες προκλήσεις, η Κούβα επαναβεβαιώνει την αποφασιστικότητά της να προστατεύει τα χωρικά της ύδατα και να διασφαλίζει την κυριαρχία της».

Το περιστατικό συμπίπτει χρονικά με την περιοδεία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Καραϊβική, όπου πραγματοποιεί επαφές με ηγέτες της περιοχής, στο πλαίσιο της πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ για αύξηση της πίεσης προς την κουβανική κυβέρνηση.

bbc.com