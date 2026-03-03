Πυρκαγιά ξέσπασε στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας έπειτα από ιρανική επίθεση με drones, ενώ η Ουάσινγκτον εξέδωσε επείγουσα σύσταση προς τους πολίτες της να αποχωρήσουν από τη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, αυξάνεται ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτών που έχουν χάσει τη ζωή τους, με το Ιράν να συνεχίζει τα πλήγματα ως αντίποινα.

«Η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ υπέστη επίθεση από δυο drones (…) με αποτέλεσμα την εκδήλωση περιορισμένης έκτασης φωτιάς και μικρές φθορές στο κτίριο», ανέφερε το υπουργείο.

المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: تعرّضت السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بمسيّرتين بحسب التقديرات الأولية، ونتج عن ذلك حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى. pic.twitter.com/YuCukrePkH March 3, 2026

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είδαν καπνούς πάνω από την εγκατάσταση. Λίγη ώρα αργότερα αντήχησαν νέες εκρήξεις, αυτή τη φορά στο κέντρο της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Κάτοικος είπε ότι «άκουσα έκρηξη και ένιωσα το σπίτι να δονείται».

⚡️ ⭕️ Saudi: Smoke rises from the US embassy in Riyadh following a large explosion. pic.twitter.com/Y2w5x8yHuY March 3, 2026

Πηγή του AFP στον σαουδαραβικό στρατό, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί για να μπορέσει να εκφραστεί για το λεπτό ζήτημα, ανέφερε ότι η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε τέσσερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που είχαν στόχο τη συνοικία των πρεσβειών, στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας του βασιλείου.

Explosions have been reported at the U.S. Embassy in Riyadh, Saudi Arabia. pic.twitter.com/gbwdt0Btli March 3, 2026

Η αμερικανική διπλωματική αποστολή εξέδωσε οδηγία στους αμερικανούς υπηκόους στο Ριάντ, στην Τζέντα και στη Νταχράν να βρουν καταφύγιο εκεί όπου διαμένουν και να «αποφεύγουν την πρεσβεία μέχρι νεοτέρας εξαιτίας επίθεσης» στην εγκατάσταση.

Κλιμάκωση των ιρανικών επιθέσεων

Η επίθεση στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ αποτελεί μόνο μία από μια σειρά επιθέσεων που εξαπολύει το Ιράν κατά στρατιωτικών και διπλωματικών εγκαταστάσεων των ΗΠΑ στην περιοχή.

Ο αριθμός των επιθέσεων αυξάνεται, με ιρανικά drones να πλήττουν και την αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ το Σάββατο και τη Δευτέρα.

Ο Ιρανικός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις ως αντίποινα για τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν και άλλες χώρες του Κόλπου.

Αμερικανική σύσταση για αποχώρηση

Η αμερικανική διπλωματία εξέδωσε έκτακτη σύσταση στους αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή το συντομότερο δυνατό, λόγω των «σοβαρών κινδύνων» που προκύπτουν από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση με το Ιράν.

Subject: Security Alert – Shelter in Place – U.S. Mission to the Kingdom of Saudi Arabia, (Mar. 3, 2026)



Location: Saudi Arabia



The U.S. Mission to Saudi Arabia has issued a shelter in place notification for Jeddah, Riyadh and Dhahran and are limiting… — U.S. Embassy Riyadh (@USAinKSA) March 3, 2026

Η σύσταση αφορά 14 χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Σαουδικής Αραβίας, του Ιράκ, της Συρίας, και του Ισραήλ. Η Αμερικανική κυβέρνηση συνέστησε στους πολίτες να χρησιμοποιήσουν εμπορικά μέσα για να φύγουν από την περιοχή, ενώ η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην προστασία τους εν μέσω της αυξανόμενης έντασης.

The @SecRubio @StateDept urges Americans to DEPART NOW from the countries below using available commercial transportation, due to serious safety risks. Americans who need State Department assistance arranging to depart via commercial means, CALL US 24/7 at +1-202-501-4444 (from… pic.twitter.com/vdplAik2Sq — Assistant Secretary Mora Namdar (@AsstSecStateCA) March 2, 2026

Αύξηση των θυμάτων από τις επιθέσεις

Ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν αυξήθηκε σε έξι. Αυτό συνέβη μετά την ανάκτηση των σορών δύο στρατιωτών που είχαν αγνοηθεί από τις πρώτες ιρανικές επιθέσεις κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων των ΗΠΑ στην περιοχή. Οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι της CENTCOM (Κεντρική Διοίκηση) παρακολουθούν στενά την κατάσταση και ετοιμάζουν ενδεχόμενες στρατηγικές ενίσχυσης των δυνάμεων στις περιοχές αυτές.

