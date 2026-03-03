Με έναν ασυνήθιστο και συμβολικό τρόπο αντέδρασαν αρκετοί Ιρανοί στον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, εκφράζοντας δημόσια την ικανοποίησή τους προς τις ΗΠΑ μετά το χτύπημα του περασμένου Σαββάτου. Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν στιγμές πανηγυρισμών.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, Ιρανοί χορεύουν στους ρυθμούς του YMCA, τραγούδι που έχει ταυτιστεί με αυτό που αποκαλείται «χορός του Τραμπ».

Στα βίντεο οι Ιρανοί αντιγράφουν τον χαρακτηριστικό χορό του Αμερικανού προέδρου στο τραγούδι «YMCA», τον οποίο έχει παρουσιάσει ο ίδιος σε πολλές από τις συγκεντρώσεις του.

Τα βίντεο δείχνουν ενθουσιώδεις πλήθη να χορεύουν στους δρόμους, καθώς και άτομα να αναπαράγουν την κίνηση με το χέρι στο σπίτι με φίλους.

