Αμερικανικό υποβρύχιο ήταν αυτό που βύθισε την ιρανική φρεγάτα στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε αρχικά το Reuters και επιβεβαιώθηκαν στη συνέχεια από τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Λίγο αργότερα, το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που το υποβρύχιο στοχεύει και τορπιλίζει την ιρανική φρεγάτα:

Όπως είπε «δεν έχουν πλέον ηθικό οι Ιρανοί, η αεροπορία δεν υπάρχει, το ναυτικό βρίσκεται στον πυθμένα του περσικού κόλπου, χθες βράδυ βυθίσαμε τη ναυαρχίδα τους. Χθες αμερικανικά υποβρύχια βύθισαν με μια τορπίλη ιρανική φρεγάτα στο Ινδικό Ωκεανό. Το Ιράν θα μπορεί να συνεχίσει να εκτοξεύει πυραύλους και drones, είναι τρομοκράτες. Δεν μπορούν να μας αντιμετωπίσουν πρόσωπο με πρόσωπο. Θα τους βρούμε και θα τους σκοτώσουμε. Ελέγχουμε τη μοίρα τους. Να προσέχουμε τα fake news, ο Τύπος θέλει να κάνει τον πρόεδρο Τραμπ να φαίνεται κακός».

Οι αρχές της Σρι Λάνκα έχουν κάνει γνωστό ότι διέσωσαν 32 άτομα που βρίσκονταν στο πλοίο και ανέσυραν 87 σορούς από τη θάλασσα. Περίπου 60 εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι.

Πηγές του ναυτικού και του υπουργείου Άμυνας της Σρι Λάνκα ανέφεραν ότι το πλοίο, που είχε πλήρωμα 180 ατόμων, δέχτηκε επίθεση από υποβρύχιο και περίπου 140 άτομα αγνοούνταν μετά το περιστατικό που έλαβε χώρα στα ανοικτά των ακτών της χώρας στον Ινδικό Ωκεανό.

Η φρεγάτα επέστρεφε από άσκηση, στην οποία την είχε προσκαλέσει η Ινδία.

Ο συναγερμός στις ακτές της Σρι Λάνκα σήμανε όταν η φρεγάτα IRIS Dena του Ιράν δέχτηκε επίθεση από υποβρύχιο και βυθίστηκε, αφήνοντας πίσω πολλούς νεκρούς. Πάνω από 140 είναι οι αγνοούμενοι, αλλά ο ακριβής αριθμός παραμένει ακόμη άγνωστος.

Εκπρόσωπος του ναυτικού της Σρι Λάνκα δήλωσε ότι έχουν ανασυρθεί σοροί, που θεωρείται ότι ανήκουν σε μέλη του πληρώματος της ιρανικής φρεγάτας, αλλά δεν μπορούν να δοθούν παραπάνω λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των νεκρών.

Η φρεγάτα συμμετείχε σε κοινή άσκηση και εκτιμάται ότι επέβαιναν 180 άτομα.

«Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι 79 άτομα διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ ένα από αυτά ήταν σοβαρά τραυματισμένο. Άλλα 101 άτομα θεωρούνται αγνοούμενα και το σκάφος έχει βυθιστεί», δήλωσε πηγή του ναυτικού της Σρι Λάνκα, η οποία δεν θέλησε να κατονομαστεί καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το πλοίο είχε στείλει σήμα κινδύνου ανοικτά των ακτών της Γκάλε, στο νότιο τμήμα της Σρι Λάνκα, και ότι οι τραυματίες είχαν μεταφερθεί σε νοσοκομείο της πόλης.

