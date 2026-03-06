Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε οίκος ευγηρίας στο Μπέλο Οριζόντε της νοτιοανατολικής Βραζιλίας, ενώ οι πυροσβέστες συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια για τον εντοπισμό τεσσάρων αγνοουμένων.

Τη στιγμή της κατάρρευσης, τα ξημερώματα (τοπική ώρα), στο τετραώροφο κτίριο βρίσκονταν 29 άνθρωποι. Εκτός από τον οίκο ευγηρίας, λειτουργούσε επίσης εκεί κλινική αισθητικής, ανέφερε το πυροσβεστικό σώμα της πολιτείας Μίνας Ζεράις.

Το πυροσβεστικό σώμα ανέφερε πως συνέχιζε τις έρευνες για να βρει τέσσερις αγνοούμενους θαμμένους στα απομεινάρια του κτιρίου.

O desabamento de um lar de idosos em Belo Horizonte deixou pelo menos quatro mortos nesta quinta-feira (5), enquanto bombeiros trabalham nas buscas por outros oito desaparecidos.#BeloHorizonte #Desabamento #MinasGerais #Tragédia #Resgate pic.twitter.com/01OW6BZBmi — Tv Difusora Se (@tvdifusorase) March 6, 2026

Οπτικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε από την πυροσβεστική εικονίζει το κτίριο να έχει μετατραπεί σε σωρό από συντρίμμια και διασώστες να βγάζουν άνθρωπο ζωντανό και να τον τοποθετούν σε φορείο, υπό τις επευφημίες κατοίκων της περιοχής.

Μέχρι στιγμής άλλα οκτώ θύματα διασώθηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, ανάμεσά τους παιδί δυο ετών, που ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις του και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Ακόμη εννιά άνθρωποι μπόρεσαν να βγουν από τα συντρίμμια με τη βοήθεια περιοίκων· επρόκειτο για δυο μέλη του προσωπικού και επτά ηλικιωμένους που βρίσκονταν σε τμήμα που δεν κατέρρευσε.

Για τα αίτια της κατάρρευσης διενεργείται έρευνα. Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Ενχίκε Μπαρσέλους είπε σε δημοσιογράφους πως το κτίριο διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες.

