Δήλωση με την οποία εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στον νέο ανώτατό ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, για την εκλογή του έκανε το πρωί της Δευτέρας ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν , ο οποίος επανέλαβε ότι «η Ρωσία ήταν και θα είναι αξιόπιστος εταίρος του Ιράν»

«Αγαπητέ κύριε Χοσεϊνί Χαμενεΐ, παρακαλώ δεχτείτε τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια για την εκλογή σας ως Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», ανέφερε στη δήλωσή του ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ρώσος Πρόεδρος εξέφρασε, επίσης, την εμπιστοσύνη του ότι ο Χαμενεΐ θα συνεχίσει το έργο του πατέρα του και θα ενώσει τον λαό του Ιράν ενόψει των δοκιμασιών.

Επιπλέον, ο Πούτιν δήλωσε τη συνεχή υποστήριξη και αλληλεγγύη της Μόσχας προς την Τεχεράνη: «Η Ρωσία ήταν και θα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας», ανέφερε το Κρεμλίνο

Στο μήνυμά του, τέλος, ο Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε εκ νέου την επίθεση κατά του Ιράν ως πράξη ένοπλης επιθετικότητας.

protothema.gr