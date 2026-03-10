Μήνυμα στον ιρανικό λαό, ότι έχουν την ευκαιρία να ανατρέψουν το καθεστώς, έστειλε απόψε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Νετανιάχου απευθυνόμενος στον λαό του Ιράν, αναφέρει πως «ζητήσατε βοήθεια και η βοήθεια ήρθε», προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είναι ο «καλύτερος σύμμαχός τους. «Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, και αυτή η ώρα πλησιάζει γρήγορα, θα σας παραδώσουμε τη σκυτάλη. Να είστε έτοιμοι να αδράξετε τη στιγμή!».

«Λαέ του Ιράν, διεξάγουμε έναν ιστορικό πόλεμο για την ελευθερία. Αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία για εσάς να απομακρύνετε το καθεστώς του αγιατολάχ και να κερδίσετε την ελευθερία σας. Μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χτυπάμε τους τυράννους της Τεχεράνης πιο σκληρά από ποτέ. Ο Αγιατολάχ δεν υπάρχει πια, και ξέρω ότι δεν θέλετε να αντικατασταθεί από έναν άλλο τύραννο. Επομένως, πρέπει να δράσετε. Δημιουργούμε τις συνθήκες για να το κάνετε.

People of Iran,



We are waging a historic war for liberty.



This is a once in a lifetime opportunity for you to remove the Ayatollah regime and gain your freedom.



Together with the United States, we are hitting the Tyrants of Teheran harder than ever. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 10, 2026

Έχουμε χτυπήσει αμέτρητους στόχους του καθεστώτος. Έχουμε εξουδετερώσει χιλιάδες κακοποιούς του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και εκατοντάδες από τους εκτοξευτές πυραύλων τους. Εστιάζουμε σε στόχους του καθεστώτος και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μην βλάψουμε τον λαό του Ιράν. Είμαστε ο σύμμαχός σας. Ο καλύτερος σύμμαχός σας.

Σεβόμαστε πλήρως την κυριαρχία, τον πολιτισμό και την κληρονομιά σας. Ζητήσατε βοήθεια και η βοήθεια έφτασε. Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε με αυξανόμενη δύναμη τους τυράννους που σας τρομοκρατούσαν επί δεκαετίες. Οι αγιατολάχ και οι ακόλουθοί τους έχουν τραπεί σε φυγή – αλλά αυτοί οι δειλοί δεν έχουν πουθενά να κρυφτούν. Τις επόμενες μέρες θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να αδράξετε το πεπρωμένο σας. Τα όνειρά σας θα γίνουν πραγματικότητα. Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, και αυτή η ώρα πλησιάζει γρήγορα, θα σας παραδώσουμε τη σκυτάλη. Να είστε έτοιμοι να αδράξετε τη στιγμή!», αναφέρει χαρακτηριστικά.

protothema.gr