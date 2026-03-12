Άνδρας που είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία της συντρόφου του και του 8χρονου γιου της το 2013 εκτελέστηκε την Τετάρτη στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Σέντρικ Ριξ, 51 ετών, θανατώθηκε με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες σε πολιτειακή φυλακή στη Χάντσβιλ.

Ο Σέντρικ Ριξ εκτελέστηκε το βράδυ της Τετάρτης σε πολιτειακή φυλακή στη Χάντσβιλ του Τέξας, με τη μέθοδο της θανατηφόρας ένεσης.

Πρόκειται για την έκτη εκτέλεση που πραγματοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες από την αρχή του 2026.

Ο Ριξ είχε κριθεί ένοχος για τη δολοφονία της συντρόφου του, Ροξάν Σάντσες, 30 ετών, καθώς και ενός από τους γιους της, ηλικίας 8 ετών, τον οποίο είχε αποκτήσει από προηγούμενη σχέση.

Ο 12χρονος που επέζησε της επίθεσης

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης είχε τραυματιστεί και ο μεγαλύτερος αδελφός του παιδιού, ηλικίας 12 ετών, ο οποίος επέζησε παρότι είχε δεχθεί περίπου είκοσι μαχαιριές.

Το αγόρι κατάφερε να σωθεί προσποιούμενο ότι ήταν νεκρό και αργότερα κατέθεσε ως μάρτυρας στη δίκη που οδήγησε στην καταδίκη του δράστη.

Οι εκτελέσεις στις ΗΠΑ

Όλες οι εκτελέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής φέτος στις Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν με τη μέθοδο της θανατηφόρας ένεσης.

Συγκεκριμένα, τρεις έγιναν στη Φλόριντα, δύο στο Τέξας και μία στην Οκλαχόμα.

Το 2025 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 47 εκτελέσεις στη χώρα, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σχέση με τον μέσο όρο των περίπου είκοσι εκτελέσεων ετησίως κατά την τελευταία δεκαετία. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό από το 2009, όταν είχαν καταγραφεί 52 εκτελέσεις.

Διαφορετικές μέθοδοι εκτέλεσης

Στη μεγάλη πλειονότητά τους οι εκτελέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούνται με θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα· μόνο το 2025 καταγράφηκαν 39 τέτοιες εκτελέσεις.

Πέντε εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν με πρόκληση ασφυξίας μέσω εισπνοής αζώτου, μέθοδο που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά παγκοσμίως στην πολιτεία της Αλαμπάμα το 2024. Ειδικοί των Ηνωμένων Εθνών έχουν χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη πρακτική μορφή «βασανιστηρίου».

Τρεις εκτελέσεις έγιναν με εκτελεστικό απόσπασμα στη Νότια Καρολίνα, για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2010.

Η κατάσταση της θανατικής ποινής στις ΗΠΑ

Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε άλλες τρεις πολιτείες —την Καλιφόρνια, το Όρεγκον και την Πενσιλβάνια— εφαρμόζεται μορατόριουμ στην εκτέλεση θανατικών ποινών, βάσει αποφάσεων των κυβερνητών τους.

