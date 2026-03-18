Σήμερα το απόγευμα, στις 16:00 (ώρα Κύπρου), ο Εμανουέλ Μακρόν θα μεταβεί στη Νάντ για να κηρύξει την έναρξη των εργασιών κατασκευής του νέου πυρηνικού αεροπλανοφόρου, με ορίζοντα λειτουργίας το 2038.

Την κατασκευή έχει αναλάβει η Naval Group, με τη συμμετοχή περίπου 14.000 εργαζομένων και 800 εταιρειών. Το νέο αεροπλανοφόρο θα έχει εκτόπισμα 77.000 τόνων — σχεδόν διπλάσιο από το Charles de Gaulle — και θα μπορεί να μεταφέρει έως και 40 μαχητικά αεροσκάφη.

Το συνολικό κόστος του έργου εκτιμάται στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο σχεδιασμός του περιλαμβάνει διαδρόμους απογείωσης και προσγείωσης που θα μειώνουν σημαντικά τον επιχειρησιακό χρόνο, ενώ θα διαθέτει την ευελιξία να προσαρμόζεται στις νέες τεχνολογίες για σύγχρονες μορφές πολέμου και άμυνας.

Σήμερα, μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία διαθέτουν πυρηνικά αεροπλανοφόρα, ενώ οι υπόλοιπες χώρες διατηρούν κλασικού τύπου. Το Charles de Gaulle θα αποσυρθεί μετά την ένταξη του νέου, του οποίου το όνομα αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο Πρόεδρος Μακρόν.

