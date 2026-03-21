Η είδηση του θανάτου του Τσακ Νόρις σε ηλικία 86 ετών προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση, καθώς ο θρυλικός ηθοποιός είχε αγαπηθεί από πλήθος κόσμου, ειδικά στην πατρίδα του τις ΗΠΑ.

Επώνυμοι αλλά και χιλιάδες θαυμαστές έσπευσαν να εκφράσει τη θλίψη του για την απώλειά του, μετά την ανακοίνωση ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών, το μεσημέρι της Παρασκευής 20 Μαρτίου 2026. Ανάμεσα σε όσους τον αποχαιρέτησαν δημόσια ήταν και οι Αμερικανοί Πεζοναύτες, οι οποίοι με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση είπαν το δικό τους τελευταίο αντίο.

Οι πύλες του Παραδείσου φυλάσσονταν πάντοτε από Πεζοναύτες. Σήμερα, ο Τσακ Νόρις παρουσιάστηκε για υπηρεσία.

Αποχαιρετούμε με θλίψη τον Τσακ Νόρις, βετεράνο της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, ο οποίος το 2007 ανακηρύχθηκε επίτιμος Πεζοναύτης, όταν του απονεμήθηκε ο σχετικός τίτλος από τον τότε διοικητή του Σώματος Πεζοναυτών, στρατηγό Τζέιμς Τ. Κόνγουεϊ».

Ο Τσακ Νόρις είναι ένας από τους λίγο παραπάνω από 100 ανθρώπους που έχουν λάβει τον τίτλο του Επίτιμου Πεζοναύτη σε ολόκληρη την 250χρονη ιστορία του Σώματος.

Chuck Norris didn't join the Marine Corps…the Marine Corps applied to him.



Heaven’s streets have always been guarded by Marines. Today, Chuck Norris reported for duty.



We mourn the passing of Chuck Norris, a @usairforce veteran, who also became an honorary Marine in 2007… pic.twitter.com/fytKZxPHcK — U.S. Marines (@USMC) March 20, 2026

Κάποιες αποστολές χρειάζονται ένα τάγμα, αλλά αυτή χρειάζεται μόνο έναν Επίτιμο Πεζοναύτη», αναφέρουν στην ανάρτηση.

Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν θα ήθελες να τα βάλεις μαζί του – Ήταν μεγάλος υποστηρικτής»

O πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του αναφέρθηκε και στον θάνατο του Τσακ Νόρις: «Ήταν εξαιρετικός άνθρωπος, πολύ σκληρός τύπος, δεν θα ήθελες να τα βάλεις μαζί του. Ήταν μεγάλος υποστηρικτής», είπε.

🚨 BREAKING: President Trump just paid heartfelt tribute to the legend Chuck Norris after his passing.



“He was a GREAT guy. Wow. A really good, tough cookie, you didn’t wanna fight him! He was a GREAT supporter.”



RIP Chuck Norris. 🙏 pic.twitter.com/vsSk8Bn6j6 March 20, 2026

Τσακ Νόρις: Ο ήρωας των αμερικανικών αξιών στην Οθόνη

Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο βασιλιάς των πολεμικών τεχνών Τσακ Νόρις, ο οποίος ενσάρκωσε τον μυώδη υπερασπιστή αμερικανικών αξιών στη μεγάλη και μικρή οθόνη, πριν γίνει, παρά τη θέλησή του, θέμα ανέκδοτων και “αγαπημένος” πολλών χρηστών του διαδικτύου.

«Με βαριά καρδιά η οικογένειά μας γνωστοποιεί τον αιφνίφιο θάνατο του αγαπημένου μας Τσακ Νόρις χθες (Πέμπτη) το πρωί», έγραψε η οικογένειά του, ανακοινώνοντας τον θάνατό του στο Instagram σήμερα Παρασκευή.

Είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο της Χαβάης, χθες σύμφωνα με την ιστοσελίδα TMZ.

Στα τέλη του 2005, Αμερικανοί χρήστες του διαδικτύου δημιούργησαν χιλιάδες memes για αυτόν τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή καράτε, ο οποίος έγινε γνωστό όνομα στην Αμερική μετά τη σειρά «Walker, Texas Ranger» (1993-2001): Τότε άρχισαν αμέτρητα ανέκδοτα για τις υπεράνθρωπες ικανότητες των χαρακτήρων του.

«Όταν ο Τσακ Νόρις κοιτάζει τον ήλιο, τον κάνει να αναβοσβήνει». «Ο Τσακ Νόρις έχει ήδη μετρήσει μέχρι το άπειρο· δύο φορές», κάποια από αυτά.

Ενώ αρχικά γέλαγε με τα αστεία, ο ηθοποιός τελικά κατέθεσε αγωγή το 2007 εναντίον του εκδότη που συγκέντρωσε αυτά τα «Γεγονότα για τον Τσακ Νόρις» σε ένα βιβλίο.

«Ορισμένα από τα “γεγονότα” είναι ρατσιστικά, άσεμνα ή απεικονίζουν τον κ. Νόρις να εμπλέκεται σε παράνομες δραστηριότητες», τονιζόταν στην αγωγή.

Και αν υπάρχει ένα πράγμα που απεχθανόταν ο Τσακ Νόρις, ήταν η παρανομία.

Ο ηθοποιός με την χαίτη, ικανός να σπάει τους λαιμούς των αντιπάλων του με το χέρι ή το πόδι του, πάντα υποδυόταν έντιμους ήρωες.

Είτε αντιμετωπίζει τη βία (“Bad Times for a Cop”), την τρομοκρατία (“Invasion USA”, “Delta Force”) είτε τον πόλεμο του Βιετνάμ (“Missing in Action” 1, 2 και 3), αυτός ο σιωπηλός μαχητής υπερασπιζόταν τις αμερικανικές αξίες.

«Δεν προκαλώ προβλήματα, τα λύνω»

«Ήθελα μόνο να ενσαρκώσω μια θετική εικόνα», δήλωβε ο σταρ στους New York Times το 1993. «Ήθελα να με αγαπούν ακριβώς όπως είμαι στην πραγματική ζωή. Δεν ήθελα καθαρή βία. Στις ταινίες μου, δεν επιτίθεμαι ποτέ σε κανέναν. Δεν προκαλώ προβλήματα, τα λύνω».

Σε όλους τους ρόλους του, γινόταν αυτός ο υπερήρωας που ξυλοφόρτωνε κακούς στο όνομα μιας Αμερικής που θριαμβεύει. Με τρόπο, ακατέργαστο και αποδοτικό.

Ο Τσακ Νόρις ήταν επίσης η ενσάρκωση του αμερικανικού ονείρου: γεννημένος στη φτώχεια στην Οκλαχόμα στις 10 Μαρτίου 1940, ο πατέρας του ήταν αλκοολικός ιθαγενής Αμερικανός.

Η μητέρα του Ιρλανδή που μεγάλωσε μόνη της τους τρεις γιους της. «Ήμουν κακός μαθητής, ντροπαλός, όχι αθλητικός και ανασφαλής: Ονειρευόμουν ότι έδερνα όσους με αποκαλούσαν μιγά».

Μετά το λύκειο, πήγε στην Κορέα με τον στρατό και έμαθε τζούντο και καράτε. Όταν επέστρεψε, ήταν κάτοχος μαύρης ζώνης.

Το 1968, έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής καράτε στην ελαφρά βαρέα κατηγορία, έναν τίτλο που κράτησε μέχρι το 1974.

Στο Λος Άντζελες, όπου ζούσε με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά του (είχε επίσης μια νόθα κόρη, την ύπαρξη της οποίας έμαθε πολύ αργότερα), άνοιξε πολλές σχολές καράτε και γνώρισε τον ηθοποιό Στιβ ΜακΚουίν. «Ο Στιβ σκέφτηκε ότι έπρεπε να δοκιμάσω την υποκριτική: “Έχεις αυτή την ένταση στα μάτια σου όταν αγωνίζεσαι που θα μπορούσε να αρέσει στους ανθρώπους και να σου αποφέρει πολλά χρήματα!”».

Μετά από μια διστακτική πρώτη απόπειρα το 1968 στο “The Matt Helm Saga”, ο Μπρους Λι του πρόσφερε τον πρώτο του πραγματικό ρόλο στην εμβληματική ταινία “The Way of the Dragon” (1972). Όλοι θυμούνται τον αγώνα θανάτου τους στο Κολοσσαίο της Ρώμης με δάκρυα συγκίνησης.

Στην ιδιωτική του ζωή, ο Τσακ Νόρις, ο οποίος ξαναπαντρεύτηκε το 1998 με ένα πρώην μοντέλο 23 χρόνια νεότερό του, ήταν ένας ένθερμος Ρεπουμπλικάνος. Το 2012, αυτός ο ευαγγελιστής Χριστιανός ζήτησε να ψηφιστεί ο Μιτ Ρόμνεϊ, προβλέποντας «χίλια χρόνια σκότους» αν επανεκλεγεί ο Μπαράκ Ομπάμα. «Δεν μπορούμε να μείνουμε άπραγοι και να παρακολουθούμε τη χώρα μας να ολισθαίνει στον σοσιαλισμό», είχε πει.

Αφού εμφανίστηκε ένας σωσίας του κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο Καπιτώλιο το 2021, ο ογδοντάχρονος, ο οποίος επέζησε από δύο καρδιακές προσβολές το 2017, αναγκάστηκε να αρνηθεί την παρουσία του στην Ουάσινγκτον. «Η βία δεν έχει θέση στην κοινωνία. Είμαι και θα είμαι πάντα στο πλευρό του νόμου και της τάξης», είπε.

