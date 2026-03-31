Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Τρίτης (31/3) σε ένα μεγάλο δεξαμενόπλοιο που είναι γεμάτο με αργό πετρέλαιο και βρίσκεται στα ανοικτά του Ντουμπάι μετά από επίθεση του Ιράν με drone.

Ειδικότερα, πρόκειται για το υπό σημαία πετρελαιοφόρο Al-Salmi, το οποίο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές από την πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τις αρχές του Ντουμπάι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά από λίγο, ενώ δεν προέκυψε διαρροή πετρελαίου και τραυματισμός μελών του πληρώματος.

The Government of Dubai has confirmed that firefighting teams successfully extinguished the fire that broke out on a huge Kuwaiti oil tanker after an Iranian drone attack off Dubai waters early on Tuesday.

Read more on https://t.co/1Z1bs9hKNB#OGNews #Dubai #UAE #oil #energy #war pic.twitter.com/zwre7kPvNk — OGN Energy Media (@OGN_Online) March 31, 2026

Η Kuwait Petroleum Corp, ιδιοκτήτρια του πλοίου, ανακοίνωσε ότι η επίθεση σημειώθηκε νωρίς σήμερα και προκάλεσε πυρκαγιά και ζημιά στο κύτος.

Dubai authorities confirmed that specialized maritime firefighting units are continuing operations to suppress a fire aboard the Kuwaiti Very Large Crude Oil Carrier (VLCC) Al-Salmi, which was targeted while at an anchorage point outside Dubai Port.https://t.co/kRb58rFB1w pic.twitter.com/hN7jh5S8Eo March 31, 2026

O Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξολοθρεύσουν τις ενεργειακές εγκαταστάσεις και τις πετρελαιοπηγές του Ιράν, αν αυτό το τελευταίο δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κάθετα για λίγο και πάλι μετά την επίθεση στο τάνκερ, το οποίο μπορεί να μεταφέρει περίπου 2 εκατ. βαρέλια πετρελαίου αξίας άνω των 200 εκατ. δολαρίων με τις σημερινές τιμές.

protothema.gr