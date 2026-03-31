Τελος στις εισαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού από τη Γαλλία βάζει το Ισραήλ θεωρώντας ως «εχθρική» την πολιτική της χώρας απέναντι στο Τελ Αβιβ.

«Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Άμυνας (…) αποφάσισε να μηδενίσει τις αμυντικές αγορές από τη Γαλλία, ανακατευθύνοντας αυτά τα κονδύλια» στην εσωτερική αγορά ή σε συμμαχικές χώρες, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας.

Η απόφαση αυτή είναι η απάντηση σε μια σειρά γαλλικών ενεργειών που θεωρήθηκαν εχθρικές από τις ισραηλινές αρχές, μεταξύ των οποίων ήταν η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από το Παρίσι τον Σεπτέμβριο του 2025 και η «πρόσφατη απαγόρευση στα ισραηλινά αεροσκάφη που μεταφέρουν πυρομαχικά για τον πόλεμο κατά του Ιράν να διέρχονται από τον γαλλικό εναέριο χώρο».

Νωρίτερα, το Παρίσι δήλωνε «έκπληκτο» από την κριτική που του άσκησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social κατηγόρησε τη Γαλλία ότι εμφανίζεται «πολύ λίγο συνεργάσιμη» στον πόλεμο κατά του Ιράν, επειδή απαγορεύει να χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο της «αεροσκάφη που μεταφέρουν στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ισραήλ».

Μεταξύ 2015-24 γαλλικές αμυντικές βιομηχανίες ανέλαβαν παραγγελίες ύψους 223,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ισραήλ, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση που υποβλήθηκε στο γαλλικό κοινοβούλιο σχετικά με τις εξαγωγές όπλων. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, συνολικά οι παραγγελίες ξένων πελατών στις γαλλικές αμυντικές βιομηχανίες ανήλθαν σε 21,6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024.

Η έκθεση διευκρινίζει ότι «η Γαλλία δεν παραδίδει όπλα στο Ισραήλ, αλλά εξάγει εξαρτήματα που προορίζονται κυρίως να ενσωματωθούν σε αμυντικά συστήματα ή να επανεξαχθούν προς τρίτες χώρες».

