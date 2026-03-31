Tη βεβαιότητα ότι το Ιράν καθεστώς «αργά ή γρήγορα θα πέσει» εξέφρασε σε βινετοσκοπημένο μήνυμά του ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, ενώ η Τεχεράνη εμφανίζεται πρόθυμη να συμφωνήσει το τέλος του πολέμου καθώς όπως είπε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν έχει τη βούληση να «βάλει τέλος στον πόλεμο» εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα από ανάρτησή του στο Truth Social, αλλά και σε δηλώσεις του στο CBS News, εξαπέλυσε πυρά κατά των συμμάχων του στο ΝΑΤΟ, «είναι όλοι τους απαίσιοι» και τους προέτρεψε: «να πάρουν μόνοι τους το πετρέλαιο, δεν υπάρχει απειλή στα Στενά του Ορμούζ».

Παράλληλα, ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ανέφερε σε δηλώσεις του, ότι οι ΗΠΑ προτιμούν να κλείσουν άμεσα μια συμφωνία με το Ιράν, αλλά από την άλλη, διευκρίνισε ότι υπάρχουν και άλλοι τρόπου εάν η Τεχεράνη αρνηθεί: «Δεν θέλουμε να αναγκαστούμε να κάνουμε περισσότερες στρατιωτικές επιχειρήσεις από όσες χρειάζεται. Αλλά εάν χρειαστεί θα διαπραγματευτούμε και με βόμβες».

Στο μεταξύ, δημοσίευμα της Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει σε συνεργάτες του πως είναι διατεθειμένος να σταματήσει τη σύρραξη, ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά.

Στο πολεμικό πεδίο, η Μέση Ανατολή εξακολουθεί να φλέγεται, με εκατέρωθεν πυραυλικές επιθέσεις. Το Ιράν εκτόξευσε βόμβες διασποράς στο κεντρικό Ισραήλ, ενώ οι ΗΠΑ χτύπησαν αποθήκη πυρομαχικών στο Ισφαχάν με bunker baster 900 κιλών.

Στο πλαίσιο αυτό, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται και σήμερα ανοδικά, κοντά στη ζώνη των 110 δολαρίων το βαρέλι.

cnn.gr