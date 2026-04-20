Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε με ιδιαίτερη ένταση όταν ενημερώθηκε ότι αμερικανικό μαχητικό F-15 καταρρίφθηκε πάνω από ιρανικό έδαφος στις 3 Απριλίου, με αποτέλεσμα δύο μέλη του πληρώματος να αγνοούνται.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Τραμπ «φώναζε στους συνεργάτες του επί ώρες» μόλις έγινε γνωστή η κατάσταση, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την τύχη των δύο Αμερικανών πιλότων αλλά και για τις πολιτικές επιπτώσεις μιας πιθανής αποτυχίας της επιχείρησης «Επική Οργή» κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο που επικαλείται η εφημερίδα, η αντίδραση του Τραμπ ήταν τόσο έντονη που προκάλεσε ανησυχία στο επιτελείο του Λευκού Οίκου κατά τη διαχείριση της κρίσης.

Η επιχείρηση διάσωσης και η εξέλιξη στο πεδίο

Η κατάρριψη του αμερικανικού μαχητικού πυροδότησε άμεσα μια υψηλού ρίσκου επιχείρηση έρευνας και διάσωσης εντός ιρανικού εδάφους. Ο ένας από τους δύο πιλότους διασώθηκε σχετικά γρήγορα από αμερικανικές δυνάμεις, αφού πρόλαβε να εκτιναχθεί από το μαχητικό, πριν αυτό συντριβεί.

Ο δεύτερος πιλότος, αξιωματικός συστημάτων οπλισμού, παρέμεινε για πάνω από 24 ώρες σε έδαφος του Ιράν και κατάφερε να αποφύγει τις ιρανικές δυνάμεις, κινούμενος σε δύσβατο έδαφος και επικοινωνώντας με τις αμερικανικές Αρχές μέχρι να εντοπιστεί.

Η τελική διάσωσή του πραγματοποιήθηκε σε νυχτερινή επιχείρηση ειδικών δυνάμεων, σε ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία της αποστολής.

Ο αποκλεισμός του Τραμπ από την αίθουσα κρίσεων του Λευκού Οίκου

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, η διαχείριση της κρίσης γινόταν από την αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, με τη συμμετοχή ανώτατων αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και η προσωπάρχης Σούζι Γουάιλς.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ δε βρισκόταν στην αίθουσα κατά τη διάρκεια των πιο κρίσιμων φάσεων της επιχείρησης. Αντ’ αυτού, ενημερωνόταν τηλεφωνικά σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία.

Αξιωματούχος που επικαλείται η WSJ ανέφερε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη επειδή οι συνεργάτες του Τραμπ θεώρησαν πως η «ανυπομονησία» και η έντονη συναισθηματική του αντίδραση θα μπορούσαν να δυσκολέψουν τον επιχειρησιακό συντονισμό.

Φόβοι επανάληψης ιστορικών κρίσεων

Το ρεπορτάζ αναφέρει επίσης ότι ο Τραμπ φέρεται να είχε έντονους φόβους για επανάληψη ιστορικών γεγονότων, με αναφορές στην κρίση ομήρων του 1979 στο Ιράν, η οποία είχε στιγματίσει την προεδρία Τζίμι Κάρτερ.

Σύμφωνα με πηγές της εφημερίδας, αυτή η ιστορική αναλογία επηρέασε τη συναισθηματική του αντίδραση τη στιγμή της κρίσης.

Τοποθέτηση Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος, σε επίσημη δήλωση, δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε τον αποκλεισμό του προέδρου από την αίθουσα επιχειρήσεων. Η εκπρόσωπος Τύπου χαρακτήρισε τον Τραμπ «σταθερό ηγέτη που ενήργησε με γνώμονα την ασφάλεια της χώρας».

Παράλληλα, τόνισε ότι η επιχείρηση είχε ως στόχο την αποτροπή του Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, παρουσιάζοντάς την ως επιτυχημένη στρατιωτική δράση με μηδενικές απώλειες για τις ΗΠΑ.

Το δημοσίευμα έχει προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης κρίσεων στον Λευκό Οίκο και τον ρόλο του Τραμπ σε στρατιωτικές επιχειρήσεις υψηλής έντασης.

Παρά την επιτυχία της διάσωσης, η εικόνα ενός προέδρου που μένει εκτός κρίσιμων ενημερώσεων από το ίδιο του το επιτελείο αναμένεται να τροφοδοτήσει πολιτική αντιπαράθεση στις ΗΠΑ.

