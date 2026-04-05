Κρυμμένος μόνος του σε μια σχισμή σε ένα βουνό στο νοτιοδυτικό Ιράν, ο τραυματισμένος Αμερικανός πιλότος ήξερε ακριβώς τι έπρεπε να κάνει: να επιβιώσει και να διαφύγει. Για περισσότερο από μία ημέρα, ο αξιωματικός οπλικών συστημάτων, του οποίου το F-15E Strike Eagle καταρρίφθηκε εντός του Ιράν, κατάφερε να αποφύγει τις ιρανικές δυνάμεις που τον αναζητούσαν. Σε κάποια φάση, ανέβηκε στο ανώμαλο έδαφος μέχρι μια κορυφογραμμή ύψους 2.100 μέτρων, έχοντας μαζί του μόνο ένα πιστόλι, μια συσκευή επικοινωνίας και μια συσκευή εντοπισμού, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του CNN.

Σε αυτά τα ορεινά σημεία κατευθύνθηκε μια ομάδα Αμερικανών κομάντος, με τη συνοδεία αμερικανικών αεροσκαφών που έριχναν βόμβες για να εκκαθαρίσουν την περιοχή, προκειμένου να εντοπίσουν τον αξιωματικό και να τον μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι αποκάλυψαν στη συνέχεια λεπτομέρειες αυτού του επικίνδυνου εγχειρήματος. Στην επιχείρηση συμμετείχαν εκατοντάδες μέλη του αμερικανικού στρατού και των μυστικών υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν την επιτυχημένη αποστολή διάσωσης, καθώς και πράκτορες της CIA που οργάνωσαν εκ των προτέρων μια εκστρατεία παραπλάνησης για να αποπροσανατολίσουν τους πιθανούς Ιρανούς απαγωγείς.

«ΤΟΝ ΒΡΗΚΑΜΕ!» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού πέρασε το Σάββατο (4/4) παρακολουθώντας την επιχείρηση από τον Λευκό Οίκο.

Η προσπάθεια εντοπισμού και διάσωσης του αξιωματικού εξελίχθηκε γρήγορα μετά την κατάρριψη του μαχητικού την Παρασκευή (3/4). Ο πιλότος εντοπίστηκε γρήγορα, ωστόσο ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο απέφυγαν να επιβεβαιώσουν τη διάσωση, καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη μια δεύτερη, πιο δύσκολη αποστολή για τον εντοπισμό του συναδέλφου του.

Και οι δύο είχαν εκτιναχθεί από το αεροσκάφος όταν αυτό χτυπήθηκε, αλλά η τύχη του υπεύθυνου οπλικών συστημάτων ήταν άγνωστη. Μετά τον τραυματισμό του κατά την εκτίναξη, βρήκε καταφύγιο σε μια σχισμή, προσπαθώντας να αποφύγει τον εντοπισμό από τις ιρανικές δυνάμεις, των οποίων οι ηγέτες είχαν προσφέρει αμοιβή για τη σύλληψή του. Στη συνέχεια ήρθε σε επαφή με τον αμερικανικό στρατό.

Στην Ουάσιγκτον, ο Τραμπ παρακολουθούσε στενά τις εξελίξεις. Η κατάρριψη του F-15E, αλλά και η ικανότητα του Ιράν να πλήξει και άλλα αεροσκάφη, όπως ένα A-10 Warthog και ένα ελικόπτερο που συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης, φάνηκε να αμφισβητεί τους ισχυρισμούς περί αεροπορικής υπεροχής των ΗΠΑ. Το Σάββατο, ο Τραμπ παρέμεινε στον Λευκό Οίκο, παρακολουθώντας την επιχείρηση που είχε στόχο τη διείσδυση στο Ιράν για τη διάσωση του αγνοούμενου πιλότου.

Η παράλληλη επιχείρηση της CIA

Την ίδια ώρα, παράλληλα με τον στρατιωτικό σχεδιασμό, εξελισσόταν και μια επιχείρηση της CIA. Πράκτορες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών διέδιδαν εντός του Ιράν πληροφορίες ότι και τα δύο μέλη του πληρώματος είχαν ήδη διασωθεί, επιχειρώντας να αποπροσανατολίσουν τις δυνάμεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης που τους αναζητούσαν.

Το Ισραήλ, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέβαλε ορισμένα προγραμματισμένα πλήγματα κατά του Ιράν, ώστε να μην παρεμποδίσει την επιχείρηση διάσωσης, ενώ παρείχε και πληροφοριακή υποστήριξη. Τελικά, η CIA ήταν εκείνη που εντόπισε με ακρίβεια τη θέση του αξιωματικού και μετέφερε τις πληροφορίες στον στρατό.

«Αυτός ο γενναίος πολεμιστής βρισκόταν πίσω από τις εχθρικές γραμμές, στα επικίνδυνα βουνά του Ιράν, με τους εχθρούς να τον πλησιάζουν όλο και περισσότερο, αλλά δεν ήταν ποτέ πραγματικά μόνος», έγραψε ο Τραμπ.

Καθώς οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις πλησίαζαν στο σημείο όπου κρυβόταν, αμερικανικά αεροσκάφη πραγματοποιούσαν πλήγματα για να αποτρέψουν τις ιρανικές δυνάμεις από το να φτάσουν πρώτες. Σε έναν απομακρυσμένο αεροδιάδρομο στο Ιράν, δύο μεταγωγικά MC-130J περίμεναν για να παραλάβουν τους κομάντος και τον διασωθέντα. Ωστόσο, υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Ο στρατός αποφάσισε να στείλει νέα αεροσκάφη και να ανατινάξει τα κατεστραμμένα, ώστε να μην πέσουν στα χέρια των Ιρανών. Σε ανάρτησή του την Κυριακή, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την επιχείρηση σε συνέντευξη Τύπου.

Παράλληλα, έγραψε πως ο διασωθέντας είναι «σοβαρά τραυματισμένος» αλλά «εξαιρετικά γενναίος», τονίζοντας ότι εντοπίστηκε «βαθιά μέσα στα βουνά του Ιράν».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την επιχείρηση «μια ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ επίδειξη θάρρους και ικανότητας από όλους».

Πηγή: CNN / ERTNEWS