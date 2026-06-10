Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ολοκλήρωσαν τα πλήγματα που εξαπέλυσαν εναντίον του Ιράν ως απάντηση στην κατάρριψη αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου Apache, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM). Η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει την επιχείρηση «αναλογική απάντηση» στις πρόσφατες επιθέσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων και διεθνών πλοίων στην περιοχή.

Οι απειλές της Τεχεράνης

Απαντώντας στις αμερικανικές προειδοποιήσεις, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί κάλεσε τις ξένες στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται κοντά στην ιρανική επικράτεια να αποχωρήσουν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ανέφερε:

«Οι ξένες δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί κοντά στην επικράτειά μας βρίσκονται διαρκώς σε κίνδυνο, λόγω ανθρώπινου λάθους από την πλευρά τους, απλού ατυχήματος ή επειδή μπορεί να βρεθούν εν μέσω διασταυρούμενων πυρών. Για να μειώσουν τον κίνδυνο, η καλύτερη λύση για εκείνες είναι να αποχωρήσουν».

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας συμπλήρωσε ότι «προτιμάμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά μιλάμε κι άλλες γλώσσες».

Foreign forces in proximity to our territory are at constant risk on account of their own human errors, plain accidents, or potentially being caught in crossfire.



To reduce risk, best solution is for them to leave.



We prefer language of diplomacy but speak other languages too. pic.twitter.com/5DDgHAscBj June 9, 2026

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο οποίος έγραψε στο Χ:

«Προτιμάμε τη γλώσσα της διπλωματίας, όμως μιλάμε πολύ πιο άπταιστα άλλες γλώσσες. Παραβιάστε τις δεσμεύσεις σας και εμείς θα στραφούμε σε αυτήν που γνωρίζουμε καλύτερα».

Στόχοι αντιαεροπορικής άμυνας και ραντάρ

Σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα Χ, η CENTCOM γνωστοποίησε ότι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποίησαν πλήγματα ακριβείας εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων του Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

U.S. Central Command (CENTCOM) forces began launching self-defense strikes against Iran at 5 p.m. ET today at the Commander in Chief’s direction, in response to yesterday’s downing of a U.S. Army Apache helicopter. The mission is a proportional response to unjustified Iranian… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 9, 2026

Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, οι επιθέσεις στόχευσαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, σταθμούς ελέγχου εδάφους και εγκαταστάσεις ραντάρ επιτήρησης.

«Οι δυνάμεις της CENTCOM έπληξαν ιρανικά συστήματα αεράμυνας, σταθμούς ελέγχου εδάφους και θέσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στα Στενά του Ορμούζ με πυρομαχικά ακριβείας που εκτοξεύθηκαν από μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Αναλογική απάντηση» στην κατάρριψη του Apache

Η CENTCOM υποστήριξε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε απάντηση στην κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Apache από το Ιράν.

Όπως σημείωσε, τα πλήγματα αποτελούν «αναλογική απάντηση» στις πρόσφατες επιθέσεις που έχουν δεχθεί αμερικανικές δυνάμεις, καθώς και διεθνή πλοία που κινούνται στα ύδατα της περιοχής.

Η κατάρριψη του Apache είχε προκαλέσει έντονη αντίδραση από την Ουάσιγκτον, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί νωρίτερα ότι η αμερικανική απάντηση θα είναι ιδιαίτερα ισχυρή.

Αυξημένη ένταση στα Στενά του Ορμούζ

Η νέα στρατιωτική επιχείρηση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στον Περσικό Κόλπο και ειδικότερα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Η εξέλιξη εντείνει τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, μετά την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου και τις αμοιβαίες απειλές που ακολούθησαν.

protothema.gr