Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Μπαχρέιν, με το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας να καλεί πολίτες και κατοίκους να μετακινηθούν άμεσα στα πλησιέστερα ασφαλή σημεία. Η εξέλιξη σημειώθηκε λίγη ώρα μετά τον ισχυρισμό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του 5ου Στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών, που εδρεύει στο βασίλειο του Κόλπου.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ ότι ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες προειδοποίησης και κάλεσε τους πολίτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες ασφαλείας.

The siren has been sounded .Citizens and residents are urged to remain calm and head to the nearest safe place. June 10, 2026

«Οι σειρήνες ήχησαν. Οι πολίτες και οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να μεταβούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο», ανέφερε το υπουργείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την αιτία ενεργοποίησης του συναγερμού ούτε έχουν ανακοινωθεί τυχόν ζημιές ή θύματα.

Οι ισχυρισμοί της Τεχεράνης

Λίγο νωρίτερα, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) είχε ανακοινώσει ότι πραγματοποίησε επίθεση κατά του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν εναντίον στόχων στο Ιράν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσίευσε το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim, «οι ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης εξαπέλυσαν επίθεση με drone στις 02:30 τα ξημερώματα κατά του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν».

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι η ενέργεια ήταν απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα που είχαν προηγηθεί εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο νότιο Ιράν, μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Apache στα Στενά του Ορμούζ.

Κλιμακώνεται η ένταση στον Περσικό Κόλπο

Η ενεργοποίηση των σειρήνων στο Μπαχρέιν έρχεται να ενισχύσει τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στον Περσικό Κόλπο.

Το Μπαχρέιν φιλοξενεί την έδρα του 5ου Στόλου των ΗΠΑ, ο οποίος διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στις αμερικανικές ναυτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή και στην προστασία των θαλάσσιων οδών γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

protothema.gr