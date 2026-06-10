Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν στο Κουβέιτ τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να μεταβούν σε ασφαλή σημεία, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

«Τα συστήματα αεράμυνας του Κουβέιτ αναχαιτίζουν αυτή τη στιγμή εχθρικούς εναέριους στόχους, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα επιχειρησιακά πρωτόκολλα», ανέφερε ο στρατός στην ανακοίνωσή του.

Παράλληλα, οι πολίτες κλήθηκαν να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας των αρμόδιων αρχών και να ενημερώνονται αποκλειστικά από επίσημες πηγές.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ότι στόχευσαν αμερικανικά στρατιωτικά μέσα στην περιοχή, ως απάντηση στον τελευταίο γύρο αμερικανικών πληγμάτων.

Οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανική βάση στην Ιορδανία

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι έπληξαν τέσσερις στόχους σε αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία, συνεχίζοντας τις επιθέσεις τους ως απάντηση σε πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο IRNA, οι Φρουροί υποστήριξαν ότι «στόχευσαν και κατέστρεψαν τέσσερις βασικούς στόχους», μεταξύ των οποίων «θέσεις μαχητικών F-35 σε αεροπορική βάση» και «το αμερικανικό στρατιωτικό κέντρο διοίκησης στο Αλ-Αζράκ της Ιορδανίας».

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με χρήση «πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς».

Οι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τις ιορδανικές αρχές.

ertnews