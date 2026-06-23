Τον απόλυτο τρόμο έζησαν πεζοπόροι οι οποίοι βρέθηκαν σε πλαγιά ηφαιστείου που μόλις είχε εκραγεί στη Γουατεμάλα.

Ειδικότερα, από βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχουν γίνει viral, οι περιπατητές δέχθηκαν βροχή από καυτή λάβα όταν ενεργοποιήθηκε το Volcán de Fuego.

Στις εικόνες που διέρρευσαν καταγράφονται οι αγωνιώδεις προσπάθειές τους να σωθούν από τα ηφαιστειακά πετρώματα που εκτοξεύονταν προς πάσα κατεύθυνση, ενώ τεράστια σύννεφα καπνού υψώνονταν στον ουρανό.

Σε πλάνα από το περιστατικό διακρίνονται πυρακτωμένα κομμάτια λάβας να λάμπουν στο έδαφος, ενώ κάποιος επιχείρησε να τα ψύξει ρίχνοντάς τους εμφιαλωμένο νερό.

«Θεέ μου!» ακούγεται να φωνάζει μια πεζοπόρος σε βίντεο που δημοσίευσε το AccuWeather. «Τρέξτε! Τρέξτε!» φώναζε, καθώς ο εκκωφαντικός ήχος της έκρηξης αντηχούσε στην περιοχή.

🔥"Volcano of Fire"

🌋A video from #Guatemala has sparked concern after showing tourists standing dangerously close to the crater of #Volcán_de_Fuego, one of Central America's most active volcanoes.



📹The footage shows several visitors gathered near the crater's edge as… pic.twitter.com/mek9QhAe2X — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) June 23, 2026

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας τουρίστας σήκωσε έναν σκύλο και τον μετέφερε σε ασφαλές σημείο.

Η πεζοπόρος Χάνα Γκαρσία δήλωσε ότι ένα κομμάτι λιωμένου βράχου έκαψε το μπουφάν της και ότι ένα άλλο παραλίγο να τη χτυπήσει στο κεφάλι.

«Το ηφαίστειο εξερράγη και κατάφερα να καταγράψω ένα μικρό μέρος της έκρηξης με drone που πετούσε πάνω από τον κρατήρα. Δεν τράβηξα περισσότερα πλάνα, γιατί, καθώς κινηματογραφούσα, κοίταξα ψηλά και είδα βράχους να πέφτουν από τον ουρανό», ανέφερε. «Πάγωσα από το σοκ και αμέσως μετά άρχισα να τρέχω» προσέθεσε.

Rare drone footage captured the very beginning of an eruption at Volcán de Fuego on June 20.



A spectacular reminder that Earth is still a living, ever-changing planet.#Volcano #Guatemala #Science #Nature pic.twitter.com/RniIc3wPj7 — Growth Mindset Daily (@MIND_FO0D) June 23, 2026

Η ίδια χαρακτήρισε το περιστατικό «μια αξέχαστη εμπειρία», παραδεχόμενη ωστόσο ότι εκείνη τη στιγμή ήταν «απόλυτα τρομοκρατημένη».

Το πιο ενεργό ηφαίστειο στη Γουατεμάλα



Το ηφαίστειο Φουέγο παρουσιάζει σχεδόν συνεχή χαμηλής έντασης δραστηριότητα, με μικρές εκρήξεις αερίων και τέφρας κάθε 15 έως 20 λεπτά, σύμφωνα με ερευνητές του Πανεπιστημίου του Όρεγκον.

Πρόκειται για το πιο ενεργό ηφαίστειο στη Γουατεμάλα. Από την εποχή της ισπανικής κατάκτησης, το 1524, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 60 εκρήξεις, αν και μόνο τρεις από αυτές προκάλεσαν ανθρώπινες απώλειες.

Η πιο καταστροφική πρόσφατη έκρηξη σημειώθηκε στις 3 Ιουνίου 2018. Οι πυροκλαστικές ροές που προκλήθηκαν έθαψαν ολόκληρους οικισμούς και στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 100 ανθρώπους.

Η έκρηξη δημιούργησε νέφη τέφρας που έφτασαν σε ύψος περίπου 10 χιλιομέτρων, τα οποία ήταν ορατά ακόμη και από το Διάστημα.

iefimerida.gr