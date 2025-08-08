Τραγική κατάληξη είχε η επίσκεψη δύο τουριστών στη Μήλο, καθώς ανασύρθηκαν νεκροί από τη θαλάσσια περιοχή του Σαρακήνικου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα θύματα ήταν ζευγάρι από το Βιετνάμ, περίπου 60 ετών, το οποίο είχε φτάσει στο νησί με οργανωμένο γκρουπ επιβατών κρουαζιερόπλοιου.

Η σορός της γυναίκας έχει ήδη ανασυρθεί από τη θάλασσα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις για την ανάσυρση και του δεύτερου θύματος. Οι προσπάθειες των διασωστών δυσχεραίνονται από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

«Η γυναίκα ανέβηκε να βγάλει μια φωτογραφία και γλίστρησε»

Γυναίκα που εργάζεται σε καντίνα κοντά στην δημοφιλή παραλία παρέθεσε στο iefimerida.gr όσα της μετέφεραν λουόμενοι για την ανείπωτη τραγωδία: «Δεν ήμουν μπροστά στο περιστατικό. Μου είπαν ότι πνίγηκαν δύο άνθρωποι. Είναι ζευγάρι, όχι πάρα πολύ νέοι. Η κοπέλα ανέβηκε στα βράχια να βγάλει κάποιες φωτογραφίες και γλίστρησε και έπεσε κάτω στη θάλασσα. Παρασύρθηκε από τα κύματα, τέτοιες μέρες δεν κάνεις μπάνιο. Στη συνέχεια έπεσε το αγόρι της, ο άνδρας της, για να τη σώσει και μου είπαν ότι πνίγηκαν και οι δύο».

Αναλυτικά η μαρτυρία της για την τραγωδία στο Σαρακήνικο

