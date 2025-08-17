Την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά την εισαγωγή του στο Δρομοκαΐτειο.

Μέσω του δικηγόρου του και με δήλωση στον τηλεοπτικό σταθμό STAR, ο τραγουδιστής ευχαρίστησε το κοινό του για τη στήριξη και ξεκαθάρισε ότι δεν αντιμετωπίζει ψυχιατρικό πρόβλημα.

«Ο προσωρινός μου εγκλεισμός εδώ στο Δρομοκαΐτειο έγινε χωρίς να ερωτηθώ, ερήμην μου. Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο είτε για τον εαυτό μου είτε για τρίτους. Υπήρξε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή τη δοκιμασία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όλους όσοι τον στηρίζουν αυτή την περίοδο:

«Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου, θαυμαστές, συνεργάτες, φίλους, τους επιχειρηματίες του Fever – για την αμέριστη συμπαράσταση, για τη στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε αυτή τη δύσκολη προσωπική μου στιγμή. Νιώθω ευγνώμων και σας υπόσχομαι ότι σύντομα θα είμαι κοντά σας».

Το μήνυμα του τραγουδιστή έρχεται να βάλει τέλος στη φημολογία των τελευταίων ημερών, με τον ίδιο να δηλώνει αποφασισμένος να ξεπεράσει τη δοκιμασία που – όπως υποστηρίζει – του επιβλήθηκε αδίκως.

Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια του τραγουδιστή είχε εκδώσει ανακοίνωση μέσω της δικηγορικής εταιρείας «Βλάσσης και Συνεργάτες»:

«Για εμάς την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε. Σίγουρα δε, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις, να εκφράσει θέσεις και να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί ότι θα τον καταστήσει οικείο και αγαπητό».

Την ανακοίνωση υπογράφει ο πληρεξούσιος δικηγόρος Σπύρος Βλάσσης (Vlassis & Associates Law Firm).

protothema.gr