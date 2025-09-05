Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (5/9) στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του Δερβενίου Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 24χρονος και να τραυματιστεί σοβαρά ένας άνδρας περίπου 60 ετών.

Το δυστύχημα έγινε στις 07:50, όταν αγροτικό όχημα συγκρούστηκε με ΙΧ με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη. Από τη σφοδρή σύγκρουση το αγροτικό ανατράπηκε, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και χτύπησε άλλο ΙΧ που κινούνταν προς Καβάλα.

Στο σημείο έφτασαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν τον 24χρονο, ο οποίος όμως δεν είχε τις αισθήσεις του. Ο άνδρας διαπιστώθηκε νεκρός, ενώ ο δεύτερος τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ βίντεο από το σημείο δείχνουν τις εικόνες της σφοδρής σύγκρουσης και τα κατεστραμμένα οχήματα.

protothema.gr