Στα μέσα Οκτωβρίου αναμένεται να φθάσει στην Αθήνα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα Πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, έπειτα από την επικύρωση του διορισμού της από την Αμερικανική Γερουσία.

Η Γερουσία προχώρησε στην επικύρωση δεκάδων διορισμών της κυβέρνησης Τραμπ, ανάμεσά τους και της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η Γκίλφοϊλ ήταν ανάμεσα στους 48 υποψηφίους που τέθηκαν σε ψηφοφορία μετά την αλλαγή των κανόνων της Γερουσίας από τους Ρεπουμπλικανούς, ώστε να αρκεί απλή πλειοψηφία αντί για 60 ψήφους, επιταχύνοντας την έγκριση των κυβερνητικών διορισμών.

Σε έξι εβδομάδες η άφιξη στην Αθήνα

Η άφιξη της νέας Πρέσβειρας στην Αθήνα αναμένεται σε περίπου έξι εβδομάδες, αφού προηγηθεί η ορκωμοσία της στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου και η υπογραφή του διορισμού της.

Η ίδια με μήνυμά της στο Χ (πρώην Twitter) εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε «τιμή» να υπηρετήσει ως η πρώτη γυναίκα Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα».

I am profoundly grateful to President Trump and the U.S. Senate for their trust and confidence in me. It is the honor of my life to serve as the first female Ambassador of the United States to Greece. https://t.co/2iJtWmI3uC September 18, 2025

«Είμαι βαθιά ευγνώμων στον Πρόεδρο Τραμπ και στη Γερουσία των ΗΠΑ για την εμπιστοσύνη και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Είναι τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω ως η πρώτη γυναίκα Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα» έγραψε χαρακτηριστικά.

Ποια είναι η Πρέσβειρα της Ελλάδας

Η Γκίλφοϊλ ήταν εισαγγελέας της Καλιφόρνια και είχε ηγηθεί στη συγκέντρωση χρημάτων για την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ το 2020.

Στο παρελθόν έχει υπηρετήσει βοηθός Γενικού Εισαγγελέα Καλιφόρνιας και σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν αρραβωνιασμένη με τον Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ και αργότερα ήταν παντρεμένη και με τον νυν Δημοκρατικό κυβερνήτη της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ.

Το παρασκήνιο της έγκρισης της υποψηφιότητάς της από τη Γερουσία

Να σημειωθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ την είχε προτείνει για την θέση αυτή από τον Δεκέμβριο του 2024, περίπου έναν μήνα μετά την επανεκλογή του στην Προεδρία των ΗΠΑ.

Η Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας («Senate Foreign Relations Committee») ψήφισε υπέρ της υποψηφιότητάς της τελικά στις 9 Ιουλίου 2025.

Ωστόσο, παρά την έγκριση στην επιτροπή, δεν είχε προγραμματιστεί άμεσα η ψηφοφορία από όλο το σώμα της Γερουσίας. Η καθυστέρηση οφειλόταν σε πολιτικές διαφωνίες μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων όσον αφορά στις διαδικασίες επιβεβαίωσης υποψηφιοτήτων.

Για να υπερβούν την καθυστέρηση, οι Ρεπουμπλικανοί χρησιμοποίησαν τη λεγόμενη «nuclear option», μια διαδικασία που επιτρέπει την αλλαγή των κανόνων ψηφοφορίας στη Γερουσία ώστε να δίδεται η δυνατότητα επιβεβαίωσης υποψηφιοτήτων ομαδικά, με απλή πλειοψηφία, παρακάμπτοντας κάποιες διαδικαστικές αποκλειστικότητες που έδιναν στους Δημοκρατικούς τη δυνατότητα να μπλοκάρουν τη διαδικασία.

Η Γερουσία επιβεβαίωσε την υποψηφιότητά της ως πρέσβειρα στην Ελλάδα στις 18 Σεπτεμβρίου, ως τμήμα ενός πακέτου 48 υποψηφιοτήτων.

«Η Ελλάδα από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στην Ευρώπη»

Σε πρόσφατες δηλώσεις της στην ΕΡΤ η Γκίλφοϊλ, είχε μιλήσει με διθυραμβικά σχόλια για τη χώρα στη διεθνή γεωπολιτική σκηνή.

Συγκεκριμένα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ χαρακτήρισε τη χώρα μας πολύτιμη σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, ενώ επισήμανε πως είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στην Ευρώπη, με τη δύναμή της να στηρίζεται στον ελληνικό λαό.

«Είμαι ενθουσιασμένη που θα συνεργαστώ με την ελληνική κυβέρνηση και θα εργαστώ για να διασφαλίσω ότι οι ισχυρές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών θα συνεχίσουν να εμβαθύνουν, υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Ως πολύτιμη σύμμαχος του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Ο διορισμός μου στην Αθήνα υπογραμμίζει την εκτίμηση του Προέδρου Τραμπ προς την Ελλάδα και αντικατοπτρίζει τη βαθιά και δυναμική σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας.

Η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στην Ευρώπη. Κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η Ελλάδα οικοδομεί μία ισχυρή οικονομία, με τη δύναμή της να στηρίζεται στον Ελληνικό λαό. Παρά τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετώπισε η χώρα, η ελληνική κοινωνία έχει αποδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα».

