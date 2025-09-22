Σοκ στα Χανιά προκαλεί ο θάνατος βρέφους δύο μηνών, το οποίο εντοπίστηκε νεκρό στο κρεβατάκι του σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στις Καλύβες Αποκόρωνα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι γονείς του παιδιού, που βρίσκονταν για διακοπές στην Κρήτη, αντιλήφθηκαν το πρωί ότι το μωρό δεν είχε τις αισθήσεις του. Αμέσως ειδοποίησαν τις αρχές και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το βρέφος στο νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η πρώτη ιατροδικαστική αυτοψία αποδίδει τον θάνατο σε «ασφυκτικό μηχανισμό», ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων για να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη των δύο γονέων, υπηκόων Φινλανδίας, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

