Θρήνος επικρατεί στον Βόλο μετά την είδηση ότι 20χρονος φοιτητής έχασε τη ζωή του έπειτα από μοιραία πτώση σε φωταγωγό από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, το βράδυ της Δευτέρας τρία νεαρά αγόρια βρίσκονταν στην ταράτσα πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης και έκαναν φασαρία. Κάποια στιγμή ακούστηκε μια φωνή που, όπως εκτιμάται, τα παιδιά θεώρησαν ότι ανήκε σε αστυνομικό.

Οι δύο από την παρέα τράπηκαν σε φυγή από τη σκάλα, ενώ ο τρίτος επιχείρησε να ανέβει σε μικρή ταράτσα για να κρυφτεί περνώντας όμως πάνω από τον φωταγωγό.

Το κάλυμμα του φωταγωγού, κατασκευασμένο από πλεξιγκλάς, φέρεται να υποχώρησε ξαφνικά υπό το βάρος του νεαρού, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό από ύψος τετάρτου ορόφου. Ο 20χρονος κατέληξε στον πρώτο όροφο του κτιρίου και υπέκυψε στα τραύματά του. Ο νεαρός ήταν γιος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας της περιοχής, πληροφορία που επιτείνει το σοκ στην τοπική κοινωνία.

Στο σημείο προσέτρεξαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις. Οι αρχές βρήκαν τσόφλια και υπολείμματα αυγών στο οδόστρωμα και το πεζοδρόμιο γύρω από την πολυκατοικία, στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις μαρτυρίες για φασαρία και παιχνίδι πριν το συμβάν. Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του δυστυχήματος και να αποσαφηνιστούν τυχόν ευθύνες.

