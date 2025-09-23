Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση της 62χρονης διευθύντριας ΚΕΠ στη Βοιωτία, η οποία φέρεται να έθαψε τη μητέρα της και απέκρυψε τον θάνατό της, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της και τα επιδόματα.

Η θεία της 62χρονης, μιλώντας το πρωί στον Ant1, περιέγραψε τα όσα φρικιαστικά βίωνε η ηλικιωμένη και κατάκοιτη μητέρα της, πριν φύγει από τη ζωή, μέσα στο σπίτι τους στη Βοιωτία.

Σύμφωνα με την ίδια, η ηλικιωμένη, πριν την εποχή της πανδημίας του κορωνοϊού, ζούσε την απόλυτη κόλαση και ήταν τελείως παραμελημένη, καθώς η κόρη της δεν της έδινε φαγητό ή νερό για να μην χρειαστεί να πάει τουαλέτα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Όταν η θεία της την ρώτησε για ποιο λόγο το κάνει αυτό, η 62χρονη διευθύντρια δήλωσε πως έχει πάρει κιλά και πρέπει να αδυνατίσει.

Η ίδια μάλιστα κατήγγειλε πως η 62χρονη είχε φτάσει στο σημείο να κλείσει και το ψυγείο της μητέρας της.

«Δεν της έδινε νερό από το απόγευμα και μετά. Έλεγε πως δεν την τάιζε γιατί είχε παχύνει και έπρεπε να αδυνατίσει. Της είχε κλείσει και το ψυγείο. Την είχε πάει σε δομή φιλοξενίας ενώ ήταν καλά στην υγεία της. Ούρλιαζε η γυναίκα πως δεν ήθελε να πάει εκεί», κατήγγειλε η θεία της 62χρονης.

«Τι θα κάνει τώρα που έμεινε ελεύθερη. Γιατί να σκοτώσει την μάνα της; Όταν την ρωτούσα που είναι η μητέρα της μου έλεγε πως έχει πάει στην αδελφή της, στη Μάνδρα. Γείτονες είχαν δει την ηλικιωμένη μέσα σε ασθενοφόρο γηροκομείου. Το 2020 νομίζω είχε γίνει αυτό. Δεν της άρεσε που πήγε στη δομή. Άμα έλεγε τίποτα στην κόρη της την έβριζε», πρόσθεσε.

