Η Ελλάδα στον χάρτη των ενεργειακών εξελίξεων

Σε μια εξέλιξη με έντονο ενεργειακό και γεωπολιτικό αποτύπωμα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας Σταύρος Παπασταύρου υπέγραψε την απόφαση με την οποία ορίζεται ως προτιμητέος επενδυτής για τα θαλάσσια οικόπεδα Νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου η κοινοπραξία Chevron–Helleniq Energy.

Η υπουργική απόφαση σηματοδοτεί το πέρασμα στη τελική φάση πριν την υπογραφή της σύμβασης για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, σε μια θαλάσσια ζώνη που θεωρείται στρατηγικής σημασίας τόσο για την Ελλάδα όσο και για την ενεργειακή διαφοροποίηση της Ευρώπης.

Επόμενο βήμα: Οριστικοποίηση της σύμβασης

Με βάση την υπουργική απόφαση, η Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΔΕΥΕΠ (Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων) θα καλέσει την κοινοπραξία Chevron–Helleniq Energy να οριστικοποιήσει τα σχέδια σύμβασης που θα υπογραφούν με το Ελληνικό Δημόσιο το προσεχές διάστημα και θα περιλαμβάνουν τέσσερα συνολικά μπλοκ: «Νότια της Πελοποννήσου», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II».

Ως επόμενο βήμα προβλέπεται η αποστολή του φακέλου του διαγωνισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο. Κατόπιν θετικής εισήγησης θα ακολουθήσει η υπογραφή των Συμβάσεων Μίσθωσης από τις εταιρείες και την ΕΔΕΥΕΠ, η έγκρισή τους από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κατόπιν η κύρωσή τους από τη Βουλή των Ελλήνων.

Η κύρωση των συμβάσεων θα αποτελέσει το τελικό βήμα πριν από την έναρξη των σεισμικών ερευνών, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν εντός του 2026, ανάλογα και με τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις.

Η περιοχή Νότια της Κρήτης βρίσκεται σε βαθιά ύδατα της ελληνικής ΑΟΖ, νότια του νησιού, και θεωρείται μία από τις πλέον ελπιδοφόρες για την ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αερίου.

Οι γεωλογικές δομές της εμφανίζουν ομοιότητες με πεδία της Ανατολικής Μεσογείου, όπου έχουν εντοπιστεί σημαντικά αποθέματα, όπως τα κοιτάσματα Zohr (Αίγυπτος) και Leviathan (Ισραήλ).

Η παρουσία της Chevron, ενός από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους διεθνώς, φέρνει στην Ελλάδα τεχνογνωσία και διεθνές κύρος, ενώ η Helleniq Energy (πρώην ΕΛΠΕ) ενισχύει τη θέση της ως εθνικός ενεργειακός εταίρος με ρόλο-κλειδί στην ανάπτυξη των εγχώριων ερευνών υδρογονανθράκων.

Επενδύσεις και δημόσιο συμφέρον

Η επιλογή της κοινοπραξίας η οποία ήταν και ο μοναδικός υποψήφιος στον διαγωνισμό της 10ης Σεπτεμβρίου έγινε με γνώμονα την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος και την προσέλκυση ισχυρών διεθνών επενδυτών σε έργα μεγάλης ενεργειακής σημασίας. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώθηκε από την ΕΔΕΥΕΠ, η οποία ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης με το Πρακτικό του Διοικητικού της Συμβουλίου στις 17 Οκτωβρίου 2025, ενώ η υπουργική υπογραφή ήρθε χθες 23 Οκτωβρίου.

Το πρώτο στάδιο των ερευνών διαρκεί τρία χρόνια και περιλαμβάνει σεισμικές έρευνες 2D και 3D, το δεύτερο στάδιο διαρκεί επιπλέον δύο χρόνια και περιλαμβάνει σεισμικές έρευνες 2D και 3D αλλά και ερευνητικές γεωτρήσεις και το τρίτο στάδιο άλλα δύο χρόνια με σεισμικές έρευνες 3D και ερευνητικές γεωτρήσεις.

Το επενδυτικό αποτύπωμα του σταδίου έρευνας υπολογίζεται να ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνονται τα μελλοντικά κόστη γεωτρήσεων, τα οποία μπορεί να ανέλθουν σε εκατοντάδες εκατομμύρια, εφόσον επιβεβαιωθούν θετικά γεωλογικά δεδομένα.

Ενεργειακή ασφάλεια και στρατηγική σημασία

Η απόφαση οριστικοποίησης του προτιμητέου επενδυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής ενεργειακής ασφάλειας, σε μια περίοδο όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και την ενίσχυση των περιφερειακών κόμβων. Η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι οι έρευνες νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς την ενεργειακή μετάβαση, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της αυτάρκειας και στη μείωση του ενεργειακού κόστους μεσοπρόθεσμα.

Η Ελλάδα στον χάρτη των ενεργειακών εξελίξεων

Η συμμετοχή της Chevron τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των διεθνών ενεργειακών αγορών, ενώ η συνεργασία με τη Helleniq Energy ενισχύει τη δυναμική του εγχώριου ενεργειακού τομέα. Αναλυτές εκτιμούν ότι, ανεξάρτητα από την τελική έκβαση των ερευνών, η παρουσία τόσο μεγάλων εταιρειών αναβαθμίζει το γεωπολιτικό κύρος και τη θέση της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου.

newmoney.gr