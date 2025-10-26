Περιπετειώδη κατάληξη είχε η βραδινή έξοδος για τον Μάκη Βορίδη, την οικογένειά του και φίλους του.

Ο πρώην υπουργός είχε πάει για φαγητό με την παρέα του στο Ηράκλειο Κρήτης όταν έξω από το μαγαζί μαζεύτηκαν 25 άτομα με κουκούλες και κράνη και άρχισαν να του πετούν αυγά, να τον βρίζουν και να λένε συνθήματα εναντίον του.

Αξιοσημείωτο είναι πως οι ταραξίες προκάλεσαν υλικές ζημιές στο μαγαζί. Η οικογένεια και η παρέα του κ. Βορίδη φυγαδεύτηκαν από το σημείο με τη συνδρομή της αστυνομίας.

Βορίδης: Τους ξέρω δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους

«Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς μου επιτέθηκαν χθες απρόκλητα σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου βρίσκομαι σε ιδιωτική επίσκεψη» γράφει ο κ. Βορίδης και προσθέτει: «Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας. Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία».

protothema.gr