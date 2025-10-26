Αστυνομικοί απομάκρυναν το βράδυ της Κυριακής (26/10) μια γυναίκα που καθόταν μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα.

Η γυναίκα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πραγματοποιούσε καθιστική διαμαρτυρία κρατώντας μουσικό όργανο. Αστυνομικοί που αντιλήφθηκαν την παρουσία της μετέβησαν στο σημείο και της ζήτησαν να αποχωρήσει. Ωστόσο, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, επέστρεψε.

Όπως δείχνουν τα πλάνα που μεταδόθηκαν, περισσότεροι από επτά αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. προχώρησαν στην απομάκρυνσή της, μεταφέροντάς την με περιπολικό.

cnn.gr