Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στον Ίασμο Ροδόπης, όπου ένας 51χρονος άνδρας φέρεται να σκότωσε τον 82χρονο πατέρα του μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γύρω στις 4 τα ξημερώματα γείτονας ειδοποίησε την αστυνομία για φασαρία στο σπίτι της οικογένειας. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον ηλικιωμένο νεκρό στο εσωτερικό της οικίας και τον 51χρονο να βρίσκεται δίπλα του, φερόμενος ως ατάραχος.

Ο άτυχος άνδρας έφερε κηλίδες αίματος στο πρόσωπο και στην κοιλιακή χώρα, ενώ σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής, έφερε σωματικές κακώσεις από θλων όργανο στο μέτωπο και στη δεξιά κροταφική χώρα. Τα χτυπήματα, ωστόσο, δεν προκάλεσαν άμεσα τον θάνατό του — ο οποίος αποδόθηκε σε καρδιακή ανακοπή.

Στον χώρο βρέθηκε και ένα μπαστούνι υποβοήθησης κίνησης, το οποίο κατασχέθηκε από τις Αρχές ως πιθανό μέσο τέλεσης του εγκλήματος. Η δικογραφία που σχηματίζεται αφορά ενδοοικογενειακή βία με θανατηφόρα σωματική βλάβη.

Ψυχιατρικό ιστορικό ο 51χρονος δράστης

Ο φερόμενος ως δράστης, Μουσουλμάνος στο θρήσκευμα, φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και να έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εκ νέου σε ψυχιατρική μονάδα για νοσηλεία και αξιολόγηση.

Οι έρευνες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ροδόπης συνεχίζονται, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η οικογενειακή τραγωδία.

