Αμετανόητος εμφανίστηκε ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος για την επίπληξη προς τον διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζακύνθου επειδή είχε το πουκάμισο έξω από το παντελόνι του κατά την εκφώνηση του πανηγυρικού λόγου για την 28η Οκτωβρίου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου.

«Μπορεί ένας καθηγητής να πάει στο κέντρο του ναού την ημέρα της εθνικής επετείου αν μιλάει με τα πουκάμισα έξω;» είπε αρχικά στον ΑΝΤ1 το πρωί της Παρασκευής.

«Η εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί μια τέτοια κατάσταση» συμπλήρωσε υποστηρίζοντας ότι η εμφάνιση του δασκάλου «δεν έχει σημασία για το σπίτι του, τον δρόμο ή το καφενείο, έχει για την εκκλησία».

«Στην εκκλησία δυστυχώς ανεχόμαστε τραγικές συμπεριφορές στους ναούς. Άλλο το εκκλησίασμα και άλλος ο ομιλητής στο κέντρο στην Ωραία Πύλη. Δεν θα του έλεγα τίποτα αν δεν ήταν στο κέντρο του ναού» επέμεινε ο κ. Χρυσόστομος λέγοντας, ακόμα, ότι «στο ναό μέσα ήταν και άλλως απρεπώς ενδεδυμένοι και κάνουμε υπομονή αλλά άλλο είναι να πάει στο κέντρο του ναού να μιλήσει».

Στο ερώτημα, δε, αν θα έκανε την ίδια παρατήρηση σε κάποιο παιδί που θα προσερχόταν με τον ίδιο τρόπο στον ναό, ο ιεράρχης απάντησε «εγώ μιλάω για το κέντρο του ναού, του παιδιού δεν θα του πω τίποτα».

Όταν, δε οι δημοσιογράφοι του υπενθύμισαν τη φράση «ελάτε όπως είστε» του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου, ο Μητροπολίτης Δωδώνης απάντησε «εγώ δεν συμφωνούσα με τον Χριστόδουλο σε αυτό, επομένως μην επικαλείστε πρότυπα που δεν ακολουθώ εγώ».

«Δεν είχα πρόθεση να δημιουργηθεί θέμα»

Σε ανάρτησή του το απόγευμα της Πέμπτης ο διευθυντής του 1ου Δημοτικού Ζακύνθου, Ηλίας Φλάμπουρας, ανέφερε ότι δεν υπήρχε καμία απολύτως πρόθεση να δημιουργηθεί τέτοια διάσταση στο ζήτημα αναφερόμενος στα όσα είπε για την εμφάνισή του ο μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος.

Η στιγμή της επίπληξης

Ο ίδιος γράφει ότι «δεν έχω να καταθέσω κάτι περισσότερο πέρα από την απογοήτευσή μου» για το συμβάν και τονίζει ότι, στο τέλος της ομιλίας του, εισέπραξε από όλους τους παρευρισκομένους τη συμπαράστασή τους «απέναντι στην άδικη επίθεση που δέχτηκα». «Σε αυτούς μπορείτε να απευθυνθείτε για να τοποθετηθούν», αναφέρει. Καταλήγει λέγοντας ότι δεν έχει πρόθεση να προσθέσει κάτι περισσότερο ή να εμπλακεί σε καμία συζήτηση.

Δείτε την ανάρτησή του:

Η ανάρτηση του Ηλία Φλάμπουρα:

«Το τελευταίο διάστημα δέχομαι μεγάλη πίεση από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας να τοποθετηθώ σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου στις 28 Οκτωβρίου.

Κατ’ αρχάς, δεν υπήρχε καμία απολύτως πρόθεση να προκαλέσω ή να δημιουργηθεί τέτοια διάσταση στο ζήτημα.

Αυτό που εισέπραξα στο τέλος της ομιλίας μου από όλους τους παρευρισκομένους ήταν η συμπαράστασή τους απέναντι στην άδικη επίθεση που δέχτηκα. Σε αυτούς μπορείτε να απευθυνθείτε για να τοποθετηθούν.

Στο τέλος του λόγου μου ανέφερα: “Η απάντησή μου σε αυτόν που μου επιτέθηκε είναι ο λόγος που εκφώνησα”. Ανοίξτε και διαβάστε προσεκτικά τον λόγο, όσοι πραγματικά ενδιαφέρεστε, και θα καταλάβετε.

Τέλος, ζητώ συγγνώμη από όλους τους δημοσιογράφους που επίμονα προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί μου και δεν λαμβάνουν απάντηση. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο και δεν προτίθεμαι να εμπλακώ σε καμία συζήτηση.

Θα ήθελα, τέλος, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους όσοι, χωρίς να με γνωρίζουν προσωπικά, μου δείχνουν τη στήριξή τους».

protothema.gr