Ένα σπίτι και μία βόμβα έγινε η αφορμή για το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου, που ξυπνά μνήμες από την τραγωδία που προκάλεσε μια βεντέτα το ‘55. Tο κουβάρι για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο ξετυλίγεται, με τους φόβους ότι μπορεί να εξελιχθεί σε νέα βεντέτα να εντείνονται.

Ήταν ξημερώματα Σαββάτου όταν εξερράγη η βόμβα σε σπίτι των Φραγκιαδάκηδων, με την εντολή – όπως αναφέρουν μαρτυρίες να δίνει μία γυναίκα από την οικογένεια των Καργάκηδων.

Ο τραγικός απολογισμός των όσων ακολούθησαν ήταν να πεθάνει η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, η οποία βρέθηκε στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της Μανούσου, η οποία αρχικά αναφέρθηκε ότι κατέληξε από ανακοπή ενώ στην πραγματικότητα σκοτώθηκε από σφαίρα πυροβόλου όπλου, καθώς βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή.

Δεύτερος νεκρός ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, πατέρας πέντε παιδιών, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στη συμπλοκή, μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας του, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Γιατί τόση φασαρία για ένα σπίτι

Μάρτυρες από την ευρύτερη οικογένεια των Καργάκηδων που μίλησαν στο in με τον όρο να μην αποκαλυφθεί το όνομα τους, εξηγούν πώς ξεκίνησε το κακό..

Όπως λένε το σπίτι που αγόρασε ο Φραγκιαδάκης στο Ξετρύπι αρχικά ανήκε σε Καργάκη, από την οικογένεια των «Μίχηδων». Το αγόρασε Φραγκιαδάκης.

Να σημειωθεί ότι στην Κρήτη οι μεγάλες οικογένειες έχουν παρατσούκλια για να ξεχωρίζουν τη «γενιά» τους.

Στη συνέχεια οι Καργάκηδες – από την οικογένεια των «Γενάρηδων» – ζητούσαν από τον Φραγκιαδάκη – που ανήκει στην οικογένεια των «Νταντούληδων» – να το πουλήσει σε αυτούς, με τις απειλές να ξεκινούν όταν αυτός αρνήθηκε. Ένα σπίτι που όπως αναφέρουν όσοι γνωρίζουν το χωριό είναι σε προνομιακό σημείο, καθώς δίνει τη δυνατότητα για εξαιρετική οπτική επαφή προς τα υπόλοιπα σπίτια της περιοχής.

Με όσους παρακολουθούν την υπόθεση για χρόνια να αναρωτιούνται γιατί αν ήθελαν το σπίτι οι «Γενάρηδες» δεν το αγόραζαν αυτοί όταν πουλιόταν.

Μάρτυρες από την ευρύτερη οικογένεια και των Καργάκηδων λένε ότι ο Μανώλης Καργάκης – από τους «Γενάρηδες» και συγγενής του 39χρονου Φανούρη- επονομαζόμενος και «Κούνελος», ο οποίος αυτή την περίοδο βρίσκεται στη φυλακή εκτίοντας ποινή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, έλεγε ότι ήθελε στην περιοχή «Ξετρύπι», που είναι στην πάνω πλευρά του χωριού, να είναι μόνο η δική του οικογένεια.

Ενώ τις Αρχές έχει απασχολήσει επανειλημμένα και η οικογένεια Φραγκιαδάκη, με τα Βορίζια να χαρακτηρίζονται ως ένα από τα πλέον σκληροπυρηνικά χωριά της Κρήτης, αν όχι το πιο σκληρό.

Τόσο μάρτυρες από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, όσο και από την ευρύτερη οικογένεια Καργάκη κάνουν λόγο μάλιστα για σπίτια μεγάλα, με κάμερες και συστήματα παρακολούθησης, ακριβά αυτοκίνητα και πολυτελή τρόπο ζωής.

Εκρηκτικό κλίμα

Οι ίδιοι σημειώνουν ότι το κλίμα ήταν εκρηκτικό εδώ και αρκετό καιρό, με διάφορα περιστατικά να λαμβάνουν χώρα εδώ και κάποια χρόνια, μεταξύ των δύο οικογενειών, χωρίς να καταγγέλλονται στην αστυνομία. Και σίγουρα όλοι συζητούσαν ότι κάποια στιγμή θα ξεσπούσε το κακό.

Τονίζουν δε το ρόλο και των γυναικών, που αν και θεωρητικά δεν παίρνουν μέρος στις βεντέτες, συντηρούν τα πάθη, με τα Βορίζια να παραμένουν μία μητριαρχική κοινωνία.

Θεωρούν ωστόσο ότι η αστυνομία έχει τεράστιες ευθύνες γιατί γνωρίζοντας την ανθρωπογεωγραφία της περιοχής δεν φρόντισε αμέσως μετά την έκρηξη να εγκαταστήσει στο χωριό αστυνομική δύναμη ώστε να προλάβουν τα χειρότερα. Αντίθετα προτίμησαν να δράσουν εκ των υστέρων.

Είναι ενδεικτικό ότι πολλοί κάτοικοι κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών δεν έδωσαν σημασία, γιατί νόμιζαν ότι πρόκειται για «μπαλωθιές» σε κάποιο γλέντι.

Καμία σχέση με τη βεντέτα του 1955

Οι κάτοικοι των Βοριζίων διαχωρίζουν πλήρως το περιστατικό των τελευταίων ημερών από τη βεντέτα του 1955, σημειώνοντας πως τότε άλλες ήταν οι οικογένειες που είχαν τις διαφορές.

Οι ίδιοι μάρτυρες σημειώνουν στο in ότι το περιστατικό κινδυνεύει να εξελιχθεί σε βεντέτα και πρέπει να υπάρξει η σωστή παρέμβαση των Αρχών ώστε να μην συμβεί αυτό.

Ανάγκη να υπάρξει παιδεία

«Το πρόβλημα είναι με τα κοπέλια τα μικρά και όταν λέμε μικρά εννοούμε από 6-7 χρονών και μέχρι μεγάλοι 50», λένε. «Τα μεγαλώνουν σαν αγρίμια, πετάνε πέτρες στα σπίτια, τους φοβούνται οι μεγάλοι άνθρωποι» προσθέτουν και τονίζουν ότι πρέπει να υπάρξει παιδεία και παρέμβαση ώστε να σταματήσουν τέτοιες συμπεριφορές και φαινόμενα που αμαυρώνουν την εικόνα ενός χωριού με μεγάλη ιστορία και σίγουρα δεν εκφράζουν την πλειονότητα των κατοίκων.

Προειδοποιούν δε ότι αν η κατάσταση ξεφύγει δεν θα αφορά μόνο τα Βορίζια.

Οι ίδιες πηγές χαρακτηρίζουν ακόμα ως απαράδεκτο τον θάνατο της 56χρονης, η οποία καμία σχέση δεν είχε με τα γεγονότα τονίζοντας παράλληλα πως στην Κρήτη, ακόμα και στις βεντέτες κανείς δεν πυροβολεί αδιακρίτως και μάλιστα εναντίον γυναικών.

Καλούν δε σε εξιχνίαση της βομβιστικής επίθεσης καθώς την θεωρούν την αρχή του μακελειού και ανεξαρτήτως σε ποια οικογένεια ανήκουν τονίζουν ότι πρέπει να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για τα όσα συνέβησαν και από τις δύο πλευρές.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, την Κυριακή, «στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού, διαπιστώθηκε η εμπλοκή, στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, -6- ατόμων, στα οποία περιλαμβάνεται ο 39χρονος θανών και οι δύο τραυματίες, που εξακολουθούν να νοσηλεύονται φρουρούμενοι.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο τραυματίες (25 και 30 ετών) συνελήφθησαν, ενώ αναζητούνται -3- ακόμη άτομα (19, 25 και 29 ετών).

Παράλληλα, από πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, υλοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση από ειδικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τ.Ε.Κ.Α.Μ. και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε -10- οικίες.

Από τις έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, δίκαννο, -2- καραμπίνες, από τις οποίες η μία χωρίς σειριακό αριθμό, -145- φυσίγγια και -9- μαχαίρια, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Για τα ανευρεθέντα -κατά περίπτωση- σχηματίστηκαν αυτοτελείς δικογραφίες από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού ή συσχετίστηκαν με την υπό έρευνα υπόθεση, ενώ συνελήφθη ένας 54χρονος και προσήχθη ένα επιπλέον άτομο, προκειμένου εξετασθεί σχετικά με την υπόθεση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για ανθρωποκτονία σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και έκρηξη, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω».

Περιμένοντας τις εξελίξεις

Οι κάτοικοι των Βοριζίων περιμένουν τις εξελίξεις και τις ενέργειες της Αστυνομίας και όσον αφορά το θάνατο της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, για το θάνατο της οποίας μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

in.gr