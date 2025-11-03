Κρίσιμα είναι τα επόμενα 24ωρα για την υπόθεση της βεντέτας στα Βορίζια, καθώς αναμένεται να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης για τους τρεις καταζητούμενους, που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Πρόκειται για τον 27χρονο ιδιοκτήτη της κατοικίας στην οποία εξερράγη ο εκρηκτικός μηχανισμός και τα δύο αδέρφια του, ηλικίας 19 και 29 ετών.

Ανθρωποκηνυγητό για τον εντοπισμό τους

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκηνυγητό για τον εντοπισμό τους αποκλείοντας όλες τις εισόδους και τις εξόδους του χωριού, στήνοντας μπλόκα σε κάθε σπιθαμή. Έχουν δημιουργήσει έναν ασφυκτικό κλοιό από την πλευρά των Καμαρών μέχρι και του Ζαρού, χωρίς να αφήνουν διέξοδο διαφυγής στους φερόμενους ως δράστες.

Την ίδια ώρα, έχουν επιστρατεύσει στις έρευνες και drone, τα οποία αναζητούν τους καταζητούμενους στα ορεινά.

Να σημειωθεί ότι, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να παραδοθούν πριν την εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης και νωρίτερα από την Πέμπτη (5/11), όπως μεταδίδει ο τηλεοπτικός σταθμός του OPEN.

Ακόμη, δεν έχουν εντοπιστεί ούτε τα όπλα με τα οποία οι εμπλεκόμενοι άνοιξαν πυρ και σκόρπισαν τον θάνατο και άφησαν πίσω τους πάνω από 2.000 σφαίρες.

Στο μεταξύ, η περιοχή έχει μετατραπεί σε «αστακό» υπό τον φόβο νέου χτυπήματος ή αντιποίνων, με τα μάτια να είναι πλέον στραμμένα στην κηδεία της 56χρονης που θα τελεστεί την Τρίτη (4/11).

Στο «μικροσκόπιο» το άτομο που έβαλε τον εκρηκτικό μηχανισμό

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το άτομο που έβαλε τον εκρηκτικό μηχανισμό, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Στη δικογραφία ως κατηγορούμενοι αναφέρονται επίσης ο 25χρονος αδερφός των καταζητουμένων, ο οποίος νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την προσεχή Πέμπτη (6/11), αλλά και ο 30χρονος τραυματίας που επίσης νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ και είναι ξάδερφος των τεσσάρων αδερφών.

Όλοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας, κατά συρροή και από κοινού.

Ενδεικτικό της δυσκολίας που έχει η υπόθεση είναι το γεγονός ότι, μέλη και από τις δύο οικογένειες έχουν επικοινωνήσει με γνωστούς ποινικολόγους για να αναλάβουν τους εμπλεκόμενους, ωστόσο όλοι αρνήθηκαν να τους αναλάβουν, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

«Καζάνι που βράζει η Κρήτη»: Η προειδοποίηση των αστυνομικών

Με αφορμή το μακελειό στα Βορίζια, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ρεθύμνου τονίζει πως «η Κρήτη είναι καζάνι που βράζει» και εκφράζει την ανησυχία της για την αυξανόμενη ένταση και εγκληματικότητα που, όπως τονίζει, «μαστίζει» το νησί τα τελευταία χρόνια.

«H Κρήτη αποτελεί ένα «καζάνι που βράζει», με φαινόμενα βίας, οπλοχρησίας και κοινωνικής παθογένειας να υπονομεύουν την ασφάλεια και τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών» αναφέρει ο Ένωση.

«Η Ένωσή μας έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου εδώ και καιρό, ζητώντας άμεση ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών του νησιού και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών» προειδοποιεί χαρακτηριστικά.

Πάνω από 100 πυροβόλα όπλα έχουν κατασχεθεί στον Δήμο Φαιστού από τις αρχές του 2025

Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. σύμφωνα με τα οποία, στον Δήμο Φαιστού, στον οποίο ανήκουν και τα Βορίζια, το πρώτο 9μηνο του 2025 οι Αρχές έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 13.359 ελέγχους.

Κατά τους ελέγχους αυτούς έχουν συλληφθεί 345 άτομα και έχουν βεβαιωθεί συνολικά 2.151 παραβάσεις.

από αυτές οι 1.700 τροχονομικές και οι παραβάσεις-συλλήψεις που αφορούν αστυνομική διάταξη περί ζωοκλοπής (π.χ αδυναμία συγκέντρωσης- έλλειψη ενωπίων-πινακίδας κλπ) 22

Κατά τη διενέργεια των ελέγχων κατασχέθηκαν:

104 πυροβόλα όπλα

1.510 γραμμάρια κάνναβης

63 δενδρύλλια κάνναβης

12,7 γραμμάρια κοκαΐνης.

cnn.gr