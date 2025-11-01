Βαθιά θλίψη και οδύνη επικρατούν στα Βορίζια Ηρακλείου, μετά το αιματοκύλισμα μεταξύ δύο οικογενειών, που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και άφησε τέσσερις τραυματίες. Το χωριό θρηνεί τον 39χρονο Φανούρη, πατέρα πέντε παιδιών, και τη 56χρονη Ευαγγελία, που έπεσαν νεκροί στη βεντέτα που συγκλόνισε την Κρήτη.

Η οικογένεια του 39χρονου βιώνει ανείπωτο πόνο. Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, αποφάσισε να βαπτίσει εσπευσμένα τα τρία αβάπτιστα παιδιά του το Σάββατο, ώστε να μπορέσει την Κυριακή να τελεστεί η κηδεία του πατέρα τους, σύμφωνα με τη θρησκευτική παράδοση.

Η ατμόσφαιρα στο χωριό είναι βαριά και τεταμένη, καθώς οι αρχές διατηρούν ισχυρή αστυνομική παρουσία για να αποτρέψουν νέα επεισόδια. Οι κάτοικοι μιλούν για ένα χωριό που έχει «παγώσει από τον φόβο» και για σπίτια βυθισμένα στο πένθος.

Έξω από το σπίτι του θύματος, οι κραυγές της αδερφής του Φανούρη ράγισαν καρδιές. Μη μπορώντας να συνειδητοποιήσει την απώλειά του, ξέσπασε σε λόγια απόγνωσης και θρήνου, φωνάζοντας:

«Φανούρη μου, άνδρα μου, πού είσαι; Σε φάγανε… Σε εκτελέσανε! Δεν μπορώ, πονώ!».

Η αιματηρή συμπλοκή που προκάλεσε τον θάνατο των δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό τεσσάρων άλλων, ερευνάται από τις αρχές, ενώ δύο από τους εμπλεκομένους νοσηλεύονται φρουρούμενοι με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους.

