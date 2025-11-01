Ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει τα Βορίζια Ηρακλείου, όπου η οικογένεια του 39χρονου θύματος από την αιματηρή ανταλλαγή πυροβολισμών βιώνει ώρες αβάσταχτου πόνου. Ο άνδρας άφησε πίσω του πέντε ανήλικα παιδιά, εκ των οποίων τα τρία παραμένουν αβάπτιστα.

Σύμφωνα με τη θρησκευτική παράδοση, εάν ο γονιός χάσει τη ζωή του πριν από τη βάπτιση των παιδιών του, η ταφή δεν μπορεί να τελεστεί πριν από το μυστήριο. Έτσι, μέσα σε κλίμα οδύνης και συντριβής, τα τρία παιδιά του 39χρονου αναμένεται να βαπτιστούν εσπευσμένα σήμερα, Σάββατο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κηδεία του αύριο.

Οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για να διασφαλίσουν την τάξη και την ασφάλεια κατά τη διάρκεια των τελετών, καθώς η ατμόσφαιρα στο χωριό παραμένει τεταμένη. Το πού θα τελεστεί η κηδεία της 56χρονης γυναίκας, που επίσης έχασε τη ζωή της στην ίδια αιματηρή σύγκρουση, παραμένει άγνωστο.

Καθώς πέφτει η νύχτα, τα Βορίζια θυμίζουν χωριό φάντασμα. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις περιφρουρούν τις δύο γειτονιές για να αποτρέψουν κάθε νέα ένταση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό πιθανών συνεργών των δραστών. Δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται φρουρούμενοι με σοβαρά αλλά μη απειλητικά για τη ζωή τους τραύματα.

ertnews.gr