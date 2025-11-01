Πόλεμος ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου στο χωριό Βορίζια του Ηράκλειου της Κρήτης, όπου έπεσαν μαζικοί πυροβολισμοί, με τα τοπικά μέσα να αναφέρουν πως υπάρχουν τουλάχιστον τρεις νεκροί.

Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για αντίποινα έπειτα από έκρηξη μηχανισμού σε οικοδομή αργά χθες το βράδυ.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές οι κάτοικοι του χωριού μεταφέρουν με ότι μέσο έχουν – ακόμα και με αγροτικά – τους τραυματίες στα νοσοκομεία στο Ηράκλειο, αλλά και στα Κέντρα Υγείας Μοιρών, Αγίας Βαρβάρας, ενώ το ΕΚΑΒ έχει δεχτεί πλήθος κλήσεων.

Περισσότερα σε λίγο…