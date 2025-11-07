Τον γύρο των social media κάνει μια ανάρτηση του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι.

Πρόκειται για ένα tweet του Μαμντάνι από τις 25 Μαρτίου του 2021 όταν και θέλησε να ευχηθεί σε όλους τους Έλληνες για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της χώρας. Για να το κάνει αυτό, όμως, επέλεξε έναν κάπως διαφορετικό τρόπο, αφού συνόδευσε την ανάρτηση με ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων από τον τελικό του Νταλούζ το 2004 όταν ο Άγγελος Χαριστέας πέτυχε το νικητήριο γκολ με την Πορτογαλία χαρίζοντας στην χώρα μας τον τίτλο της πρωταθλήτρια Ευρώπης. Το βίντεο μάλιστα, έχει και ελληνική περιγραφή.

«Χαρούμενη Ημέρα Ανεξαρτησίας σε όλους τους Έλληνες αδελφούς μου, τις αδελφές μου, τις οικογένειες πέρα από τη δυαδικότητα και στον Άγγελο Χαριστέα τον ίδιο» έγραφε τότε ο Μαμντάνι.

Δείτε την ανάρτηση του Ζοχράν Μαμντάνι:

Happy #GreekIndependenceDay to all my Greek brothers, sisters, family beyond the binary, and Angelos Charisteas himself.#200Years 🇬🇷 pic.twitter.com/xOiIJuyOyj — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) March 25, 2021

protothema.gr