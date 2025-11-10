Βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις πλήττουν τη δυτική Ελλάδα, με αρκετές περιοχές να αντιμετωπίζουν, ήδη, προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας.

Στη Βόνιτσα και την Πρέβεζα πλημμύρισαν αρκετοί δρόμοι με τις Αρχές να σπεύδουν για βοήθεια σε αρκετές περιπτώσεις με σκοπό την άντληση υδάτων από υπόγειους και ημιυπόγειους χώρους.

Στη Θεσσαλονίκη οι ισχυροί άνεμοι έφεραν πτώσεις δέντρων που προκάλεσαν ζημιές σε αυτοκίνητα σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις.

Η νέα επιδείνωση του καιρού οφείλεται στην κίνηση ενός βαρομετρικού χαμηλού από τη Νότια Ιταλία προς τη Βόρεια Ελλάδα, φαινόμενο που θα προκαλέσει εκτεταμένες βροχοπτώσεις και τοπικά ισχυρές καταιγίδες από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας.

Περιοχές που θα επηρεαστούν

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού

α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

δ. από το απόγευμα στη Θράκη.

Την Τρίτη (11-11-25) μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα

protothtema.gr