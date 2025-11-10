Ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, χάρισε για ακόμη μια χρονιά στιγμές συγκίνησης και υπερηφάνειας στους συμμετέχοντες και στους θεατές.

Δεν έλειψαν, όμως, και οι απρόοπτες στιγμές. Το απόγευμα του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια των παράπλευρων αγώνων στο κέντρο της πόλης, ένα ζευγάρι μελλόνυμφων βρέθηκε μπροστά στους δρομείς, δημιουργώντας ένα ευτράπελο σκηνικό.

Αν και με γαμπριατικό κοστούμι και νυφικό, το ζευγάρι δεν έχασε την ευκαιρία για λίγα μέτρα να τρέξει δίπλα στους αθλητές.

«Όταν πας για τον Μαραθώνιο και πέφτεις πάνω σε γάμο» έγραψε χαρακτηριστικά ο χρήστης του TikTok που απαθανάτισε τις σκηνές.

protothema.gr