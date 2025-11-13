Συναγερμός σήμανε στις 03:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά., όταν ξέσπασε φωτιά σε ελλιμενισμένα σκάφη, προκαλώντας μεγάλες ζημιές και τη βύθιση τριών εξ αυτών.

Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ επιχειρούν και πλοιάρια της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού για ρίψεις νερού από θαλάσσης. Η φωτιά φαίνεται ότι ξεκίνησε, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, από ένα σκάφος στον χώρο της μαρίνας και επεκτάθηκε γρήγορα σε παρακείμενα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, τρία σκάφη έχουν ήδη βυθιστεί, ενώ το τέταρτο έχει πάρει κλίση λόγω των εκτεταμένων ζημιών. Για την αποτροπή θαλάσσιας ρύπανσης έχουν τοποθετηθεί ειδικά πλωτά φράγματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης και ψύξης, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

protothema.gr