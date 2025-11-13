Τέσσερις ομάδες που συνδέονται με το κίνημα Antifa και δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, πρόκειται να χαρακτηριστούν ως τρομοκρατικές οργανώσεις από το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Fox News το αμερικανικό ΥΠΕΞ θα κατατάσσει τις οργανώσεις αυτές που δραστηριοποιούνται σε Γερμανία, Ιταλία και Ελλάδα, στην ίδια κατηγορία με οργανώσεις όπως το ISIS, η αλ-Κάιντα και η Χεζμπολάχ.

Θα τους αποδοθεί ο χαρακτηρισμός «Ξένες Τρομοκρατικές Οργανώσεις» (Foreign Terrorist Organizations – FTOs) και «Ειδικά Καθορισμένοι Παγκόσμιοι Τρομοκράτες» (Specifically Designated Global Terrorists – SDGTs)

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η αμερικανική κυβέρνηση εφαρμόζει χαρακτηρισμούς «ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης» σε ομάδες συνδεδεμένες με την Antifa, επεκτείνοντας ουσιαστικά την προηγούμενη οδηγία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την εγχώρια τρομοκρατία σε διεθνές επίπεδο.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι τέσσερις ομάδες που συνδέονται με την Antifa, κατηγορούνται ότι οργάνωσαν ή διέπραξαν βομβιστικές επιθέσεις, πυροβολισμούς και άλλες πολιτικά υποκινούμενες ενέργειες. Ο χαρακτηρισμός απαιτεί από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ να δεσμεύουν περιουσιακά στοιχεία των FTO και των SDGT και να απαγορεύουν την είσοδο των μελών της ομάδας στις ΗΠΑ. Επιτρέπει επίσης στις ΗΠΑ να διώκουν ποινικά όσους βρίσκονται σε αμερικανικό έδαφος και προσφέρουν υλική υποστήριξη σε FTO ή συνωμοτούν για να τους προσφέρουν υποστήριξη.

Οι οργανώσεις

Μία από τις ομάδες — η Antifa Ost — είναι ένας αριστερός πυρήνας που έχει συνδεθεί με επιθέσεις μεταξύ 2018 και 2023 στη Γερμανία. Γερμανοί εισαγγελείς έχουν απαγγείλει κατηγορίες σε επτά άτομα που συνδέονται με την οργάνωση.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η ουγγρική κυβέρνηση χαρακτήρισε την ομάδα ως τρομοκρατική, αφού εννέα μέλη της φέρονται το 2023 στη Βουδαπέστη, να επιτέθηκαν σε πολίτες με σφυριά, γκλομπ και σπρέι πιπεριού.

Το Διεθνές Επαναστατικό Μέτωπο, γνωστό και ως Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία, είναι ένας συνασπισμός ομάδων με έδρα την Ιταλία που υποστηρίζει την επαναστατική ένοπλη σύγκρουση εναντίον του ιταλικού κράτους. Η ομάδα έχει συνδεθεί με δεκάδες βίαια και εγκληματικά περιστατικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες: επιστολές-βόμβες σε κυβερνητικούς και βιομηχανικούς στόχους, μικρούς εκρηκτικούς μηχανισμούς, πυροβολισμούς, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας στελέχους πυρηνικής μηχανικής το 2012.

Δύο άλλες ομάδες με έδρα την Ελλάδα, η «Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη» (τοποθέτηση της βόμβας στις εγκαταστάσεις των ΜΑΤ στου Γουδή τον Δεκέμβριο του 23) και η «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα», έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις σε κυβερνητικά κτήρια στην Ελλάδα, με πιο πρόσφατη τη βομβιστική επίθεση στην Hellenic Train τον περασμένο Απρίλιο.

