Ένα απρόοπτο στιγμιότυπο έκλεψε για λίγα δευτερόλεπτα την προσοχή των τηλεθεατών στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στην Ελλάδα.

Την ώρα που δημοσιογράφος μιλούσε στο κεντρικό δελτίο για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πίσω της, στην αίθουσα σύνταξης, ένας νεαρός συνάδελφος είχε άλλα σχέδια: Έκανε ένα χαρτάκι «μπάλα» και προσπάθησε να το βάλει στον κάδο με στυλ… αλά NBA.

Η προσπάθεια ήταν τόσο προσεγμένη που για μερικά δευτερόλεπτα το μάτι των τηλεθεατών έφυγε από την παρουσιάστρια και μεταφέρθηκε στο μπασκετικό στιγμιότυπο στο βάθος.

Ίσως να μην ήταν η πιο ιδανική στιγμή για… τρίποντο, αλλά ήταν σίγουρα η πιο αυθόρμητη. Γιατί στα δελτία, όσο και αν όλα μοιάζουν προσεγμένα, η πραγματικότητα πάντα βρίσκει τρόπο να ξεχωρίσει και να κλέψει την παράσταση.

protothema.gr