Μια ιδιαίτερα επικίνδυνη επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε στα Τζουμέρκα, όταν πυροσβέστης της ΕΜΑΚ παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά ποταμού κατά τη διάρκεια αποστολής προσέγγισης αποκλεισμένων κατοίκων. Ο πυροσβέστης συμμετείχε σε επιχείρηση πρόσβασης σε απομονωμένη περιοχή, όταν η δύναμη του νερού τον ανέτρεψε, οδηγώντας σε άμεση κινητοποίηση των συναδέλφων του.

Η ομάδα διάσωσης κατάφερε να τον εντοπίσει και να τον ανασύρει με ασφάλεια, παρά τις δύσκολες καιρικές και υδρολογικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Η επιχείρηση χαρακτηρίστηκε ως «οριακή», λόγω της έντασης της ροής και του rugged ανάγλυφου του σημείου.

Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο από το epirusgate, αποτυπώνει τις δυσκολίες και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα σωστικά συνεργεία στις πληγείσες περιοχές.

O διασώστης επιχειρούσε να διασχίσει τον Ραφτανίτη ποταμό για να φτάσει στον οικισμό Κουκούλια, όπου υπήρχαν εγκλωβισμένοι πολίτες. Αν και ήταν δεμένος με σχοινί και είχε τη στήριξη συναδέλφων του, η ισχυρή ροή του νερού τον παρέσυρε, παρασύροντάς τον με δύναμη προς τα κάτω.

Την ίδια στιγμή, ο συνάδελφός του, που κρατούσε το σχοινί ασφαλείας, γλίστρησε και έπεσε επίσης στο ποτάμι, καταφέρνοντας ωστόσο να ακινητοποιηθεί πάνω σε έναν βράχο. Εκεί, με υπεράνθρωπη προσπάθεια συνέχισε να κρατά το σχοινί, δίνοντας στον διασώστη τον χρόνο που χρειαζόταν για να παλέψει με τα νερά και να βγει τελικά σώος στην απέναντι όχθη.

Παρά την επικινδυνότητα της κατάστασης, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς τραυματισμούς, με τους πυροσβέστες να συνεχίζουν τις προσπάθειες πρόσβασης στους αποκλεισμένους οικισμούς.

