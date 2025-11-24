Η ανάδειξη του Στέφανου Κασσελάκη από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν λείπει από τις σελίδες της “Ιθάκης”, καθώς ο πρώην Πρωθυπουργός αποκαλύπτει την δυσαρέσκειά του για την τελική τροπή που πήραν τα πράγματα στο εσωκομματικό πεδίο. Από την πλευρά του, ο Κασσελάκης υποστηρίζει ότι η «Ιθάκη» (το βιβλίο) θα γίνει «Τιτανικός» για το rebranding του πρώην πρωθυπουργού.

Όπως αναφέρει ο πρώην Πρωθυπουργός, το πολιτικό προξενιό ή αλλιώς, τη μεταξύ τους γνωριμία έκανε το 2022 ο Παύλος Πολάκης, εκτιμώντας, ωστόσο, ότι οι στάσεις και οι συμπεριφορές των κορυφαίων στελεχών και των υποψήφιων για τη διαδοχή Τσίπρα στην ηγεσία του κόμματος, άνοιξαν τελικά το δρόμο για τον ομογενή πολιτικό.

Τιμωρός με αγγελικό πρόσωπο

Αναζητώντας τις πολιτικές αιτίες του “φαινομένου” Κασσελάκη, “ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, απογοητευμένος από την ήττα και την παραίτησή μου, έψαχνε να βρει τον τρόπο να τιμωρήσει αυτόν τον μηχανισμό. Και ο Κασσελάκης αποδείχτηκε ο κατάλληλος τιμωρός με το αγγελικό πρόσωπο. Από την άλλη, ο ίδιος, παρά την πολιτική του απειρία, ψυχανεμίστηκε απολύτως το κλίμα που επικρατούσε στη βάση του κόμματος. Και εργαλειοποίησε στο έπακρο την απόφασή μου να μείνω ουδέτερος στην εσωκομματική διαδικασία και την απόφαση των αντιπάλων του να πάρουν αποστάσεις από μένα. Και έβγαινε κάθε τόσο να κάνει δηλώσεις υπεράσπισης του έργου και της παρακαταθήκης μου, συνδέοντας την υποψηφιότητά του με μένα με την περίφημη δήλωση «Ο Τσίπρας με φύτεψε», σχολιάζει ο Αλέξης Τσίπρας.

Ωστόσο, ο πρώην Πρωθυπουργός δεν παραγνωρίζει ότι “ο Κασσελάκης, από την πλευρά του, έπαιξε με όρους πολιτικού μάρκετινγκ σωστά το παιχνίδι. Ήθελε να κερδίσει την εκλογή σε ένα κόμμα που η βάση του ήταν συντριπτικά υπέρ του Τσίπρα. Τι θα πουλούσε; Μητσοτάκη; Τσίπρα θα πουλούσε. Και, από ό,τι φάνηκε, το έκανε αποτελεσματικά. Το ερώτημα είναι τι έκαναν οι άλλοι. Εκείνοι, αντί να απαντήσουν επί της ουσίας στον Κασσελάκη, υπερασπιζόμενοι το δικό μου έργο που ήταν και δικό τους έργο, του έκαναν αντιπολίτευση στα δευτερεύοντα, αποσιωπώντας ακόμα και το όνομά μου, που εκείνος έκλινε σε όλες τις πτώσεις”.

Με αποκαλυπτική, μάλιστα, διάθεση, “όταν όμως το κύμα υποστήριξης του Κασσελάκη έγινε τσουνάμι, με θυμήθηκαν. Αλλά ήταν πια αργά. Ακόμα και να ήθελα να παραβώ την απόφασή μου και να παρέμβω, δεν θα μπορούσα πια να αλλάξω τη ροή των πραγμάτων” αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, γνωστοποιώντας ακόμη πως “ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη εκλογή, δέχτηκα πιέσεις να κάνω δήλωση καταδίκης του Κασσελάκη”.

“Και βέβαια κάποιοι έψαχναν να βρουν σε μένα το άλλοθι για τις δικές τους αδυναμίες. Αποφάσισα τότε να αντισταθώ στις πιέσεις. «Αν δεν μπορεί να νικήσει τον Κασσελάκη, πώς θα μπορέσει να νικήσει τον Μητσοτάκη;» ήταν η απάντησή μου. Ωστόσο, καθώς το θέμα έπαιρνε διαστάσεις, αποφάσισα τελικά να παρέμβω μέσω κύκλων και να το διαψεύσω”.

Την ίδια στιγμή, ο Αλέξης Τσίπρας στέκεται στην άπλετη μιντιακή προβολή του Στέφανου Κασσελάκη, λέγοντας πως “ο νέος Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν το απόλυτο γεγονός της περιόδου και όλα τα φώτα της δημοσιότητας έπεσαν πάνω του, ιδίως εκείνα των πρωινών τηλεοπτικών εκπομπών. Ήταν ένας Πρόεδρος απολύτως ανάρμοστος για το κόμμα του. Ένας πολύ φιλόδοξος άνθρωπος, που δεν είχε όμως καμία γνώση του κομματικού περιβάλλοντος, ούτε και της ελληνικής πραγματικότητας. Είχε μεγαλώσει στις ΗΠΑ. Δεν γνώριζε ούτε τα βασικά της ελληνικής πολιτικής σκηνής, ούτε τα βασικά της σύγχρονης ελληνικής Πολιτικής Ιστορίας”.

Όπως επισημαίνει ο πρώην Πρωθυπουργός, “η εικόνα στην αρχή ήταν λίγο κωμικοτραγική. Ήταν σαν να ζούμε κάποιο ριμέικ της γνωστής ιταλικής κωμωδίας «Viva la liberta», του Ρομπέρτο Άντο, όπου ο ηγέτης του Κεντροαριστερού Κόμματος της Ιταλίας, που υποδύεται ο Τόνι Σερβίλο, αντιμετωπίζει κρίση κατάθλιψης και εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Τα πράγματα παίρνουν απρόσμενη τροπή, όταν ο βοηθός του ανακαλύπτει τον δίδυμο αδελφό του και, στην απελπισία του, τον παρουσιάζει ως τον κανονικό αρχηγό του κόμματος. Ο οποίος όμως είναι παντελώς άσχετος με το κόμμα και την πολιτική και εκεί αρχίζουν μια σειρά από ευτράπελα.

Κάπως έτσι και η βάση του ΣΥΡΙΖΑ, στην απελπισία της, εξέλεξε τον Στέφανο. Και όλοι μας προσπαθήσαμε στην αρχή, σεβόμενοι τη δημοκρατική ετυμηγορία, να τον στηρίξουμε και να του μάθουμε τα βασικά, ώστε να μπορέσει στοιχειωδώς να σταθεί και να αποφύγουμε τον συλλογικό εξευτελισμό”, καταλήγει ο κ. Τσίπρας.

Ως «ομοφοβικό» χαρακτηρίζει τον Τσίπρα, ο Κασελλάκης – Δεν κατάλαβε η Μπέττυ τι έλεγε ο Τάιλερ στα αγγλικά για τα παιδιά στο Μαξίμου

Στην απάντησή του, μέσω Instagram και φορώντας μπλουζάκι με την επιγραφή «Equality» («Ισότητα»), ο κ. Κασσελάκης εκτιμά ότι η «Ιθάκη» θα γίνει «Τιτανικός» για το rebranding του πρώην πρωθυπουργού. Χαρακτηρίζει το βιβλίο ως «αυτοαναφορικό πόνημα-πλυντήριο».

Τον κατηγορεί ότι επιχείρησε να τον «ρίξει», δύο φορές, όταν αυτός ήταν εκλεγμένος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. -και τη δεύτερη, «στο μπουζουξίδικο», όπως λέει χαρακτηριστικά, τα κατάφερε.

Τον κατηγορεί επίσης για «κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού». Εξηγεί, μάλιστα, τι πραγματικά ειπώθηκε ανάμεσα στην Μπέττυ Μπαζιάνα και τον Τάιλερ Μακμπέθ. «Ο Αλέξης υποστηρίζει ότι ο σύζυγός μου, Τάιλερ, ρώτησε την σύζυγό του, Μπέττυ, πώς θα πρέπει να μεγαλώσει τα παιδιά μας στο Μαξίμου».

«Προφανώς» συνεχίζει ο Στέφανος Κασσελάκης, «τα αγγλικά της Μπέττυς είναι λίγο χειρότερα από αυτά του Αλέξη, καθώς ο Τάιλερ την ρωτούσε πως ήταν να μεγαλώνει εκείνη τα δικά τους παιδιά, όταν εκείνοι ήταν στο Μαξίμου».

